Германија купува американски ракети што можат да стигнат до Москва од Берлин

Анкара – Германија ќе купи американски ракети со среден дострел „Томахавк“ и ќе ги распореди во земјата.

На самитот на НАТО во Анкара е постигнат договор со американската страна, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц од Христијанско-демократската унија (CDU) во своето обраќање пред Бундестагот.

„Ова затвора важна стратешка дупка во нашата одбрана“, рече Мерц.

Мерц додаде дека Германија истовремено ќе продолжи да работи на развој на европски системи и нивно распоредување во Европа, пренесува Дојче Веле.

Канцеларот тврди дека неговата влада постигнува резултати

Во ова вонредно закажано обраќање пред Бундестагот „за политичката ситуација“, Мерц повика на поддршка за реформскиот курс на неговата влада (CDU/CSU и SPD). Како што рече, често слуша поплаки дека политичкиот центар не постигнува резултати и дека се блокира себеси.

„Дозволете ми да одговорам на тоа многу јасно: владата на центарот постигнува резултати, работи и, пред сè, ја исполнува обврската што произлегува од нашиот Устав“, рече Мерц.

Тој се осврна и на зајакнувањето на Алтернативата за Германија (AfD) и нагласи дека радикални сили кои наводно нудат едноставни решенија постојат денес во многу демократии, вклучително и во Германија.

„Но, ние сме доволно силни за заедно да ги одбиеме овие напади врз нашата слобода и стабилноста на нашата земја“, рече Мерц.

Одговорите што ги нудат радикалните партии, без разлика дали се од левицата или десницата на политичкиот спектар, не претставуваат решенија според германската канцеларка: „Тие ја делат нашата земја и, доколку преземат политичка одговорност во Германија, ќе ја одведат во бездна“.

Томахавк – дострел длабоко во Русија

Во среда вечерта (8 јули), Мерц се врати од самитот на НАТО во Анкара, каде што беа одобрени нови пакети за финансиска помош за Украина и беа поставени темелите за НАТО со поголема европска одговорност.

На маргините на самитот, беа водени разговори со Соединетите Американски Држави за набавка на ракети со среден дострел Томахавк, кои имаат дострел до 2.500 километри, што значи дека теоретски би можеле да стигнат длабоко на руска територија од Германија. Москва е оддалечена околу 1.600 километри по воздушна линија од Берлин.

На самитот на НАТО во 2024 година, САД, тогаш под претседателството на Џо Бајден, објавија дека ќе распоредат ракети „Томахавк“, ракети „СМ-6“ и новоразвиено хиперсонично оружје во Германија во 2026 година – бесплатно.

По доаѓањето на Доналд Трамп во Белата куќа, тој план беше напуштен. Следеа преговори за купување на ова оружје.

Европејците сакаат да развијат свој систем

Европските членки на НАТО во моментов сè уште немаат ракети со среден дострел од сопствено производство. На среден рок, неколку сојузници планираат да развијат заеднички систем на оружје за длабоки прецизни напади врз таканаречени цели од големо значење. За таа цел, проектот „Елса“ (Европски пристап за удар со долг дострел) беше започнат во 2024 година на самитот на НАТО во Вашингтон.

Неколку европски сојузници на НАТО сакаат да развијат сопствена крстосувачка ракета со дострел од повеќе од 2.000 километри во рамките на оваа заедничка рамка. Германското Министерство за одбрана минатата година објави дека работата за развој на оваа нова способност за оружје со долг дострел веќе е започната.

Реформите беа во фокусот на говорот

Сепак, главниот дел од говорот на канцеларот беше посветен на реформите што ги усвои владејачката германска коалиција минатата недела.

„Овие договори се насочени, пред сè, кон поголема флексибилност за нашите компании, зачувување на нашата социјална држава и даночни олеснувања за вработените“, рече Мерц.

Коалицијата постигна договор за пакет реформи од 34 точки минатата недела. Со даночни олеснувања во вредност од десет милијарди евра, пофлексибилни договори за вработување, реорганизација на пензискиот систем и сеопфатно намалување на бирократијата, владејачките христијански демократи и социјалдемократи сакаат да ја извлечат Германија од економската криза и да ги стабилизираат системите за социјално осигурување.

Мерц очекува усвојување на план за здравствено осигурување

Голем негод во последните денови предизвика планот за укинување на можноста за отворање боледување со повик на лекар. Многумина веруваат дека дури и даночната реформа не оди доволно далеку, додека плановите за заштеди во здравствената заштита сè уште се предмет на спорови. И покрај итните барања на опозицијата против овие планови, Мерц изрази верување дека законот ќе биде усвоен овој петок.

„Се надевам дека уште утре во Бундестагот и Бундесратот ќе го поставиме задолжителното здравствено осигурување на нова, финансиски одржлива основа“, рече тој. Еден ден претходно, претставници на Зелените и Левицата поднесоа одделни итни барања до Сојузниот уставен суд за запирање на гласањето во последен момент. А еден претставник на AfD го најави своето обраќање до Сојузниот уставен суд.

„Не смееме да се откажеме“

Канцеларот верува дека реформскиот курс веќе ги дава првите позитивни резултати. Повикувајќи се на податоци од Сојузниот завод за статистика, тој рече: „Многу компании го зголемуваат производството“. Од почетокот на 2025 година, обемот на нарачки во компаниите континуирано расте и денес е за 30 проценти поголем отколку на крајот на 2024 година. „Ова се охрабрувачки“.

„Индикаторите на нашата економија се подобруваат.“

Сепак, тој предупреди дека ова сè уште не е одлучувачка пресвртница и дека одредени економски сектори сè уште минуваат низ длабока криза. „Не смееме да се откажеме. Мора да продолжиме напорно да работиме и да бидеме уште поуспешни.“