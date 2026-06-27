Германија и Унгарија најтешко погодени од топлинскиот бран

Се очекува најмалку 193 милиони луѓе во Европа, вклучувајќи 75 милиони во Германија, да доживеат температури над 35 степени Целзиусови денес, покажаа пресметките на АФП. Ова е зголемување во однос на вчера, бидејќи топлотниот бран постепено се движи кон североистокот на континентот.

Севкупно, се очекува максималните температури да надминат 30°C во областите на Европа каде што живеат повеќе од 404 милиони луѓе, нешто помалку од претходниот ден. Анализата, заснована на прогнозите од Германската метеоролошка служба и проекциите за населението за 2025 година од страна на Заедничкиот истражувачки центар, е во согласност со податоците од австриската невладина организација Климадашборд.

Временскиот модел пресметан во 3:00 часот по Гринич вчера предвиде дека 150 милиони луѓе ќе доживеат температури над 35°C.

Германија и Унгарија најтешко погодени

Меѓу областите најтешко погодени од екстремно високите температури во саботата е Германија, каде што се очекува околу 82 милиони луѓе да бидат изложени на температури над 30 степени Целзиусови, од кои 75 милиони ќе мора да се справат со температури над 35°C.

Во Унгарија, речиси целата земја ќе биде изложена на температури над 35°C во саботата, што ќе влијае на повеќе од 9 милиони жители.

Топлотниот бран зафати и голем дел од Австрија, вклучувајќи ја областа на главниот град Виена, Чешка, особено Прага, и големи делови од Полска.

Од Грција до Скандинавија

Во поголемиот дел од Стариот континент, од Грција и Италија до Данска и јужниот врв на Шведска, температурите ќе бидат над 30°C, иако се очекува ситуацијата во Лондон, Португалија и делови од Шпанија да остане релативно непроменета.

Симптомолозите во Франција очекуваат температурите да надминат 35°C во област каде што живеат околу 26 милиони луѓе, што е намалување во однос на претходниот ден.

Методологија: Комбинирање на модели и густина на население

За да ги утврди овие податоци, АФП користеше метод сличен на оној на Klimadashboard, комбинирајќи го моделот за временска прогноза на Deutscher Wetterdienst (DWD), германската метеоролошка служба, со густината на населението.

Со оглед на тоа што моделот има точност од околу 6,5 км, тој не може целосно да ја одрази состојбата на урбаните топлински острови, изјави за АФП Дејвид Јаблонски од невладината организација Klimadashboard.

Затоа, анализата „веројатно го потценува бројот на луѓе погодени од високи температури во густо населените урбани области“, според веб-страницата на European Heat Tracker.