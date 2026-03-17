Галијано и „Зара“: „Тоа не е класична колекција и не е обична соработка“

Лондон – „Зара“ објави двегодишна соработка со поранешниот дизајнер на Диор и Мезон Марџела, легендарниот дизајнер Џон Галијано, додека Индитекс работи на подобрување на дизајнерските кредибилитети на шпанскиот моден гигант.

Галијано ќе ги „преработи“ архивите на „Зара“ со „серија сезонски колекции“, соопшти „Зара“.

65-годишниот британски дизајнер е еден од најпочитуваните во модната индустрија, со 14 години како креативен директор на Диор, по што следува една деценија во Мезон Марџела.

„Господинот Галијано ќе работи директно со облека од минатите сезони на „Зара“, деконструирајќи ја и реконфигурирајќи ја во нови сезонски изрази и креации“, соопшти „Зара“.

Првата колекција на Галијано за „Зара“ ќе биде објавена во септември.

Партнерството доаѓа во време кога Индитекс се обидува да ја зголеми продажбата на „Зара“ откако темпото на раст малку се забави, иако сè уште е пред конкурентите како што е H&M.

Продажбата на „Зара“ достигна 28,051 милијарди евра во финансиската 2025 година, што е зголемување од 1% во однос на 27,778 милијарди евра во 2024 година, според резултатите на Индитекс објавени минатата недела.

За „Зара“, која во последниве години сè повеќе ги отвора своите врати за големи имиња во модата, ова е нејзината најамбициозна соработка досега. Откако Марта Ортега Перез ја презеде функцијата шеф на Индитекс во 2022 година, брендот соработуваше со дизајнери како Нарцисо Родригез и Стефано Пилати, а исто така презентираше и капсулни колекции потпишани од модни познати личности како што се моделот Кејт Мос и фотографот Стивен Мајзел. Но, проектот на Галијано е уникатен по тоа што ќе трае две години и ќе се развива во неколку фази.

Од Диор до Марџела

Галијано се враќа во светот на модата по двегодишно отсуство, кое следеше по спектакуларната ревија „Артизанал“ за „Мезон Марџела“ во јануари 2024 година. Ревијата, одржана во Париз, стана вирален феномен и еден од најпаметните модни моменти во последните години – театарска, драматична и естетски речиси кинематографски, како што честопати беше дизајнерскиот потпис на Галијано.

Британскиот дизајнер, роден во Гибралтар и школуван во Централниот Сент Мартинс во Лондон, се здоби со слава на почетокот на 1990-тите со своите драматични колекции инспирирани од историјата, театарот и дизајнот на костими. Тој се здоби со меѓународна слава кога стана креативен директор на Диор во 1996 година, каде што помина речиси петнаесет години создавајќи некои од најпаметните модни ревии од тој период.

Неговите колекции за Диор беа спектакуларни – од историски костими до футуристички силуети – и го претворија во една од најголемите ѕвезди во модната индустрија. Бидејќи, како што рече – „Радоста на облекувањето е уметност“.

Скандалот што му ја промени кариерата

Сепак, во 2011 година, кариерата на Галијано беше нагло прекината по скандалот што го потресе светот на модата. Тој беше снимен како упатува антисемитски навреди во париско кафуле, а видеото набрзо стана вирално. Диор го отпушти истиот ден, а против дизајнерот беше покрената судска постапка во Франција.

Галијано подоцна јавно призна дека во тоа време минувал низ тежок период од животот, борејќи се со зависност од алкохол и дрога, а по скандалот отиде на лекување и се повлече од јавноста. Во едно од неговите ретки интервјуа, тој рече дека овој период бил „најмрачното поглавје од неговиот живот“, но и моментот во кој морал фундаментално да го промени сопствениот став кон работата и животот.

По неколку години отсуство од модата, во 2014 година добил нова можност кога италијанскиот претприемач Ренцо Росо, основач на групацијата Дизел, го вработил како креативен директор на Maison Margiela, која е исто така во сопственост на Росо. Многумина го опишаа ова враќање во тоа време како една од најголемите модни рехабилитации.

Ново поглавје

Соработката со „Зара“ сега означува уште едно ново поглавје во кариерата на Галијано, како и многу интересна комбинација од два модни света. Од едната страна е дизајнер познат по театарските модни спектакли, а од другата е глобален бренд кој изградил бизнис модел на брза и прифатлива мода. Токму оваа комбинација, вели Галијано, го прави проектот особено интересен.

„Мислам дека нашата соработка во овој момент е многу позитивна работа. Таа е креативно одржлива и отвора сосема поинаков начин на размислување за дизајнот“, рече тој.

За светот на модата, кој со децении го смета Галијано за еден од своите најголеми визионери, неговото враќање во ателјето значи само едно – нова и интересна приказна штотуку започнува.

(Вог)