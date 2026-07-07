Францускиот суд отвори врата за можна претседателска трка на Ле Пен, но со електронска алка

ПАРИЗ – Францускиот апелациски суд во вторник ја потврди пресудата на Марин Ле Пен за злоупотреба на средствата од ЕУ, но ја скрати нејзината забрана за кандидирање за јавни функции, теоретски зачувувајќи го патот за лидерката на крајната десница да се кандидира на претседателските избори во 2027 година.

Сепак, судот ја осуди и Ле Пен на тригодишна затворска казна: две условни и една со електронска алка на глуждот. Ова би ја отежнало претседателската кампања политички и логистички и фрла сомнеж врз тоа дали таа всушност ќе продолжи да се стреми кон највисоката функција во Франција.

Ле Пен претходно изјави дека би била неподготвена да води претседателска кампања додека отслужува казна под електронски мониторинг, тврдејќи дека тоа би се мешало во водењето кампања и би го поткопало нејзиниот углед како кандидат. Но, таа сè уште не потврдила што ќе прави.

Таа треба да даде телевизиско интервју во ударниот термин на ТФ1 во 20 часот, во кое може да даде соопштение за својата политичка иднина.

Во март 2025 година, Ле Пен беше осудена за проневера и ѝ беше забрането пет години со непосреден ефект од вршење јавна функција, а со тоа и од нејзиното долго планирано четврто кандидирање за Елисејската палата.

Жалбената пресуда од вторникот, според која Ле Пен не е подобна да врши јавна функција 45 месеци, од кои 30 се суспендирани, значи дека Ле Пен ќе има право да се кандидира кога гласачите ќе излезат на гласање во април 2027 година, бидејќи таа веќе го отслужила поголемиот дел од 15-месечната забрана, која тече од минатогодишната пресуда.

Но, нејзината нова затворска казна – која ќе се отслужи со електронска алка – може да се покаже речиси исто толку штетна како и забраната.

Одлуката веројатно ќе предизвика интензивна дебата во рамките на нејзиниот антиимиграциски Национален собир (РН), кој помина месеци подготвувајќи се за две можни иднини: едната предводена од Ле Пен, а другата од претседателот на партијата Џордан Бардела.

Бардела, 30, постојано изјавува дека се подготвува да стане премиер на Ле Пен, а не нејзина замена. Сепак, можноста Ле Пен на крајот да одлучи да не се кандидира би можела да го турне во трката.

Анкетите постојано ги покажуваат двете фигури како силни кандидати за втор круг на претседателските избори. Некои неодамнешни анкети дури сугерираат дека Бардела би ја надминал Ле Пен во првиот круг.

Осудата на Ле Пен произлегува од обвиненијата дека фигурите на Националниот собир ги злоупотребиле средствата на Европскиот парламент наменети за парламентарните асистенти, наместо тоа плаќајќи им на партиските службеници во Франција. Во 2025 година, судиите открија дека Ле Пен одиграла централна улога во шемата, наод што таа постојано го оспорува.

Првичната пресуда предизвика осуда од сојузниците на Ле Пен во Франција и во странство, кои го обвинија судството за влијание врз демократскиот натпревар. Нејзините противници тврдеа дека избраните функционери мора да бидат обврзани да ги почитуваат истите законски стандарди како и секој друг граѓанин. (Ројтерс)