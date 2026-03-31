Евросонг со прво издание во Азија, финалето во Бангкок

Евровизискиот натпревар за песна започнува со првото издание во Азија

Познат по своите блескави сценски костими и понекогаш необични изведби, Евровизискиот натпревар за песна сега го започнува своето прво издание во Азија.

Радиодифузерите од 10 земји во регионот, вклучувајќи ги Јужна Кореја, Бутан, Тајланд и Филипините, потврдија дека ќе учествуваат. Според веб-страницата на натпреварот, на која се наведени земјите учеснички, „следат уште“.

Земјите прво ќе бидат домаќини на своите национални избори пред големото финале во Бангкок, кое ќе се емитува во живо на 14 ноември.

Првпат одржана во 1956 година, Евровизија прерасна во најдолгото меѓународно музичко натпреварување во светот.

„Додека ја одбележуваме 70-годишнината од Евровизискиот натпревар, се чувствува особено значајно да се отвори ова следно поглавје со Азија, регион богат со култура, креативност и талент“, изјави Мартин Грин, директор на Евровизискиот натпревар во EBU.

Како правило, песните изведени на Евровизија мора да бидат оригинални, а главните вокали да се отпеани во живо. Потоа изведувачите се гласаат од музички експерти и обожаватели.

Натпреварот им донесе огромен поттик на кариерите на некои од најпознатите светски изведувачи, како што се шведската поп-група Аба и канадската пејачка Селин Дион, која ја претставуваше Швајцарија во 1988 година.

Околу 163 милиони луѓе го следеа минатогодишниот натпревар, кој понуди песни од енергични хитови до балади со душа.

Но, натпреварот стана и место на меѓународни политички тензии.

Голем број земји го бојкотираат натпреварот оваа година, кој треба да се одржи во Виена во мај, поради учеството на Израел.

На Русија ѝ е забрането да учествува на натпреварот од 2022 година, по инвазијата на Украина. Како резултат на тоа, Москва повторно го лансираше својот меѓународен натпревар за песни, познат како Интервизија.

Од 2000-тите, имаше повеќе обиди да се создаде азиска верзија на иконскиот натпревар, но ниту еден од тие претходни напори не вроди со плод.

Во соопштение објавено од EBU, Чувит Сиривајџакул, висок функционер во Туристичката управа на Тајланд, рече дека смета дека градот домаќин на Евровизија Азија „секако“ треба да биде Бангкок.

„Бидејќи овој град отсекогаш бил место каде што се спојуваат културите, каде што музиката го исполнува воздухот и каде што прославата е дел од секојдневниот живот“, рече тој.

Азиското издание на натпреварот го организира Европската радиодифузна унија заедно со компанијата за забава Voxovation со седиште во Лос Анџелес и S2O Productions со седиште во Тајланд. (Би-би-си)