Евросонг 2026: Виена се подготвува за спектакл со 3.000 дронови

Австрија ќе ја започне сезоната на домаќини на Евровизија со еден од најголемите прикази со дронови некогаш видени во Европа. Флота од 3.000 авиони ќе полетаат на небото над палатата Шенбрун во Виена во понеделник, 27 април. Прикажувањето е наменето да го означи официјалното одбројување до натпреварот во 2026 година, користејќи светлина и технологија за да создаде портрети на музичките икони на нацијата.

Организаторите велат дека шоуто ќе вклучува почит кон тројцата претходни победници на Австрија: Удо Јиргенс, Кончита Вурст и Џ.Ј.

Проектот е соработка помеѓу радиодифузерот Hitradio Ö3 и технолошката фирма Cyberdrone. Михаел Крен, извршен продуцент на Евровизискиот натпревар за песна 2026, рече дека обемот на настанот ќе го направи натпреварот „видлив на небото над Виена“.

„Тешко можам да замислам помагичен почеток од 3.000 светлечки дронови над палатата Шенбрун“, додаде г-дин Крен.

Шоуто претставува значаен технички потфат. Иако претставите со дронови стануваат сè почести на големите меѓународни настани, формација од оваа големина е видена само еднаш претходно во Европа. Тој настан се одржа во Ватикан во септември 2025 година за концерт на кој настапија Андреа Бочели и Фарел Вилијамс.

Настапот ќе биде направен според музика од Дороти Фрајбергер, со мешавина од минати хитови на Евровизија и официјалната тематска музика за натпреварот во 2026 година.

Членовите на јавноста ќе можат бесплатно да ја гледаат претставата од Еренхоф во палатата. Сепак, локалните власти предупредија дека поради очекуваната толпа, влезот ќе се организира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

Вратите се закажани да се отворат во 20:00 часот по локално време, а главната претстава ќе започне во 21:30 часот.

Организаторите забележаа дека настанот зависи од временските услови. Доколку силните ветрови или дождот го спречат летањето на дроновите, претставата ќе биде одложена до вторник, 28 април.

ORF обезбедува снимки на знаковен јазик за сите емитувачи на EBU

Aвстрискиот домаќин на Евровизија 2026 обезбедува снимки на знаковен јазик од сите изведувачи што се натпреваруваат на овогодинешниот натпревар во Виена, Австрија.

ORF снима верзии на знаковен јазик од 35 песни што се натпреваруваат на Евровизискиот натпревар за песна 2026, кои ќе бидат достапни за сите емитувачи членки на EBU. Ова е прв пат домаќин емитувач да им овозможи покривање на знаковен јазик на сите членки на EBU за да го користат како дел од нивните емитувања на Евровизискиот натпревар, и е дел од напорите на ORF да го направи овогодинешниот натпревар најпристапен досега.

Шест меѓународни глуви изведувачи се избрани од ORF за снимање на настапите помеѓу 20 и 25 април, а тие се: Алис Ху Сјаошу (Шангај), Аманда Јовановиќ (Виена), Ања Бургхарт (Линц), Карина Килинч (Виена), Давид Обермаер (Грац) и Јулија Кулда Хрох (Берлин). Тие ќе соработуваат со Делил Јилмаз и Магдалена Шрамек за да се осигурат дека секој од изведувачите на знаковен јазик ќе го пренесе настапот на секоја нација на натпреварот.

Како дел од своето покривање, ORF ќе го емитува Евровизискиот натпревар за песна 2026 со покривање на знаковен јазик на ORF 2 Europe и на својата онлајн платформа ORF ON.

Евровизија 2026

Како што објави EBU во август, Евровизискиот натпревар за песна 2026 ќе се одржи во Виена по победата на JJ за Австрија со „Wasted Love“ во Базел. Учествуваат 35 земји. И двете полуфиналиња се закажани за 12 и 14 мај, додека големото финале ќе се одржи на 16 мај. Натпреварот ќе се одржи во „Винер Штадхале“, истото место што се користеше во 2015 година, кое може да прими до 16.000 гледачи.