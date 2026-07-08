Европските лидери на самитот на НАТО во Анкара се изјаснуваат за поголем придонес во зајакнување на одбраната

Лидерите на земјите-членки на НАТО денеска изјавија дека европските земји и Канада преземаат поголем дел од одговорноста во рамките на Алијансата, а разговараа и за ситуацијата на Блискиот Исток, зајакнувањето на одбранбените капацитети и односите со САД.

Канадскиот премиер Марк Карни изјави дека „префрлањето на товарот“ на кое долго време повикува американскиот претседател Доналд Трамп е во тек во рамките на НАТО, оценувајќи дека европските земји и Канада сега преземаат поголема улога во Алијансата, објавија британските медиуми.

Данската премиерка Мете Фредериксен изјави дека нејзината земја е подготвена да го брани „секој сантиметар од НАТО“, вклучувајќи ги и териториите на Кралството Данска.

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус изјави дека Берлин води „продуктивни разговори“ со Вашингтон за евентуалното купување на американски крстосувачки ракети Томахавк.

Писториус изјави за радиото Дојчландфунк дека е оптимист за постигнување договор, но нагласи дека конечна одлука сè уште не е донесена.

„Работите се движат напред, но засега нема резултати. Водиме продуктивни разговори и верувам дека ова ќе успее“, рече германскиот министер.

Зборувајќи за ситуацијата на Блискиот Исток и новите американски напади врз Иран, холандскиот премиер Роб Јетен оцени дека е важно да се испрати порака до Техеран дека кршењата на „кревкото“ примирје нема да бидат прифатени.

„Важно е да покажете дека не го прифаќате кршењето на прекинот на огнот“, изјави Јетен пред новинарите пред состанокот на лидерите на НАТО.

Тој нагласи дека е потребно да се примени максимален дипломатски притисок за да се овозможи продолжување на преговорите и да се најде долгорочно решение.