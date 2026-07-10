Европа под притисок заради горивата

Глобалните пазари на гориво сигнализираат за ограничени залихи, со ограничен капацитет за рафинирање и Русија што го забранува извозот на дизел до крајот на месецот, забележуваат аналитичарите, предупредувајќи дека Европа можеби ќе мора да се натпреварува со други купувачи.

Цените на енергијата нагло пораснаа оваа пролет поради нападот на САД и Израел врз Иран и одлуката на Техеран да ја преземе контролата врз Ормутскиот Теснец. Техеран забрани транзит за бродови поврзани со САД, Израел и нивните сојузници, а бродовите од „пријателски“ земји минуваа низ Ормутскиот Теснец во координација со иранската војска.

Под такви услови, сообраќајот низ теснецот, кој пред конфликтот минуваше околу една петтина од светските пратки на нафта, драстично се намали.

Кон средината на јуни, САД и Иран се согласија за рамка за преговори за завршување на војната, која исто така предвидува постепена нормализација на транзитот низ Ормутскиот Теснец. Цените на нафтата нагло паднаа по објавувањето на американско-иранскиот меморандум за разбирање, само за повторно умерено да пораснат поради новите непријателства предизвикани од управувањето со Ормускиот Теснец.

Сепак, цените на горивата останаа на покачено ниво, што сигнализира дека инфлациските притисоци што ги оптоваруваат индустријата и потрошувачите и ги загрижуваат централните банки веројатно нема целосно да се намалат дури и ако ситуацијата во Ормускиот Теснец се подобри.

Немање капацитет

Притисокот врз пазарите на горива беше зголемен и оваа недела со забраната на Русија за извоз на дизел до крајот на јули за да се обезбеди снабдување на домашниот пазар.

Забраната претходно важеше само за трговците, но сега е проширена и на производителите, при што владата забележува дека единствените исклучоци се испораките според меѓувладини договори. Москва досега склучила вакви договори со членовите на Евроазиската економска унија Белорусија, Киргистан, Казахстан и Ерменија, како и со Монголија и Узбекистан.

Во такви услови, разликата помеѓу цените на горивата и сировата нафта, индикатор за маржите на рафинеријата, нагло се зголеми.

Рафинериите во Европа и САД се преплавени со сирова нафта од стратешките резерви, како и од Блискиот Исток, забележуваат аналитичарите.

„Светот едноставно нема доволно капацитет за преработка на толку многу нафта“, објаснува Нил Крозби, аналитичар на Sparta Commodities, забележувајќи дека високите цени на горивата наскоро би можело да ја намалат побарувачката.

Откако Русија објави забрана за извоз на дизел, маржите на рафинирање за горивото во Европа достигнаа рекордни над 60 долари за барел во средата.

Бензинот во Европа беше за околу 41 долар поскап од нафтата оваа недела, што е најголемата разлика од летото 2022 година.

Во Соединетите Американски Држави, индикаторот за профитабилност на рафинериите достигна рекордни 64,58 долари за барел на 8 јули, според Reuters.

Трка за гориво

Извозот на руски дизел и бензин веќе паѓаше пред последниот бран украински напади, паѓајќи на најниското ниво досега, од околу 400.000 барели дневно, според податоците од аналитичката фирма Kpler.

Од почетокот на јули, извозот на руски дизел е повеќе од преполовен од тоа ниво.

Азиските маржи на дизел се искачија на највисоко ниво за околу еден месец, што ги одразува очекувањата на трговците за построги залихи на западните пазари, иако Азија треба да остане повеќе или помалку добро снабдена.

Руската забрана за извоз ќе ги принуди големите купувачи, вклучувајќи ги Бразил, Турција и земјите од Северна и Западна Африка, да бараат залихи за замена од САД, Блискиот Исток и Индија.

Во тој случај, Европа можеби ќе мора да се натпреварува за помалку гориво, предупредува Наталија Лосада од консултантската компанија Energy Aspects.

Недостатокот на снабдување со дизел би дошол во критично време за земјоделците низ Северната хемисфера, кои се соочуваат со повисоки трошоци за гориво пред есенската сезона на жетва.

Ниски залихи

Маржите на рафинериите за бензин, исто така, нагло се зголемија поради знаците за помали залихи на почетокот на летната сезона на возење во Северната хемисфера.

Залихите на бензин во САД паднаа во неделата што заврши на 3 јули на најниско ниво за тој период од годината од 2021 година, покажаа неделните податоци од Министерството за енергетика на САД.

Во Азија, ниските нивоа на залихи ги одржаа цените високи и покрај шпекулациите за повисоки испораки од Кина.

Вкупните залихи на нафтени производи во земјите на ОЕЦД малку се опоравија од пролетта, но сè уште се под просекот за 2015-2019 година, што сигнализира дека понудата на глобалните пазари само умерено ја надминува побарувачката и ранливоста на потенцијални нови прекини во снабдувањето.