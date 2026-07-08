ЕУ разгледува радикална мерка против возењето со преголема брзина

Европската Унија разгледува воведување радикални мерки во патниот сообраќај, што вклучуваат користење на сателитска технологија за присилно забавување на автомобилите што ја надминуваат дозволената брзина.

Според предлогот што го разгледува Европската комисија, производителите би морале да инсталираат уреди за ограничување на моќноста на моторот со далечинско управување во сите нови возила, план што критичарите веќе го опишаа како апсурден, пишува The Telegraph.

Технологијата би им овозможила на сателитите да ја следат локацијата на автомобилот и автоматски да го забават ако влезе во зона со помала ограничена брзина. Предлогот предвидува дека таков систем би станал задолжителен за сите нови возила во ЕУ до 2030 година.

Комбинација од GPS и 5G сигнали би се користела за прецизно одредување на локацијата на возилото, додека вградените камери би се користеле за препознавање на сообраќајните знаци. На возачите би им било дозволено привремено да го заобиколат системот и да забрзаат, на пример за да избегнат несреќа, но само за многу кратко време.

Се нижат критики

И додека застапниците за безбедност тврдат дека ова е неопходен чекор за намалување на бројот на сообраќајни несреќи, критичарите предупредуваат дека неточностите во читањето знаци или застарените дигитални мапи би можеле да предизвикаат автомобилите да закочат ненадејно, неочекувано, изненадувајќи ги возачите зад нив и предизвикувајќи опасни верижни судири.

Дополнително, експертите за сајбер безбедност истакнуваат дека возилата со ова ниво на автономно возење стануваат потенцијални цели за хакери, поставувајќи го прашањето колку технологијата е всушност безбедна од дефекти и злонамерни напади. Некои забележуваат дека постои и сериозна финансиска последица – членките на ЕУ би можеле да изгубат стотици милиони евра приходи што ги собираат преку казни за пребрзо возење.

Постоечки системи и официјални ставови

Предложениот систем е сличен на оние што веќе се користат за некои изнајмени електрични велосипеди, кои користат GPS технологија за автоматско ограничување на брзината во области како што се паркови или пешачки зони.

Исто така, од јули 2024 година, сите нови автомобили што се продаваат во Европа мора да бидат опремени со Интелигентна помош за брзина (ISA). Тоа е систем што ги предупредува возачите со звучен сигнал или вибрации на воланот ако го надминат ограничувањето на брзината.

Портпаролот на Европската комисија нагласи дека дискусиите за потенцијалните мерки за безбедност на патиштата се „исклучиво од истражувачка природа“ и дека конечниот предлог сè уште не е на маса.