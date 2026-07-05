Етна исфрла многу пепел, затворен дел од воздушниот сообраќај на Сицилија

Етна, еден од најактивните вулкани на југот на Италија, денес повторно исфрлаше пепел, а поради зголемената вулканска активност, дојдовниот воздушен сообраќај на меѓународниот аеродром „Катанија Винченцо Белини“ беше привремено прекинат.

Нова пукнатина на врвот на Етна

Вулканската активност продолжи откако на 26 јуни на врвот на Етна се отвори пукнатина во кратерот Ворагине.

Утринска ерупција и исфрлање на пепел

Според информациите од локални извори, утринската ерупција во кратерот Ворагине беше проследена со интензивно исфрлање на вулканска пепел.

Опсерваторијата на планината Етна при Италијанскиот Национален институт за геофизика и вулканологија (INGV) соопшти дека исфрлањето на пепел започнало околу 7:45 часот наутро по локално време и дека активноста дополнително се интензивирала околу 8:45 часот наутро.

Облакот од пепел се шири кон југ

INGV соопшти дека облакот од пепел достигнал висина од околу 1,5 километри и се очекува да се прошири кон југ во следните неколку часа, според временските прогнози.

Прекин во воздушниот сообраќај

Високата концентрација на пепел во атмосферата влијаела и на цивилниот воздушен сообраќај. SAC, кој управува со Меѓународниот аеродром Катанија „Винченцо Белини“ (Фонтанароса), соопшти дека поради континуираната вулканска активност, сите дојдовни летови до Катанија се суспендирани, додека дозволени се само ограничени полетувања.

На патниците им се советува да ја проверат состојбата на своите летови со своите авиокомпании пред да пристигнат на аеродромот.

За Етна

Етна, со висина од околу 3.300 метри, е најголемиот активен вулкан во континентална Европа.