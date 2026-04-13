Џејми Ли Кертис го слави поразот на Орбан: „Денес сум горда на моето унгарско потекло“

Американската актерка Џејми Ли Кертис се огласи на социјалните мрежи по политичките настани во Унгарија, изразувајќи го своето задоволство и гордост од резултатите од изборите.

Во објава на Инстаграм, таа напиша: „Ништо не се менува освен ако нешто не се промени. Денес сум горда на моето унгарско потекло.“

Кертис се осврна на политичкиот пораз на унгарскиот премиер Виктор Орбан, што предизвика бројни реакции во јавноста.

Познато е дека познатата актерка има унгарски корени. Нејзиниот дедо, Бернард Шварц, е роден во унгарскиот град Матешалка, пред неговото семејство да се пресели во Соединетите Држави.

Џејми е ќерка на актерите Џенет Ли и нејзиниот трет сопруг, Тони Кертис . Двојката има уште една ќерка, Кели Кертис . Се разведуваат во 1962 година. Џенет се мажи со брокерот Роберт Брант подоцна таа година и остануваат во брак сѐ до нејзината смрт во 2004 година, на 77 години.