Џеј-Зи повторно го смени своето уметничко име

Американскиот рапер и милијардер Џеј-Зи повторно го менува своето сценско име, а промената е веќе видлива на сите музички платформи и стриминг услуги. Музичарот, чие вистинско име е Шон Кори Картер, одлучи да го направи овој потег пред настапот со групата The Roots, закажан за 30 мај во Филаделфија. Ова е уште една во низата промени на името во текот на неговата долга кариера, кои често носат симболично значење. Потегот доаѓа во време кога се приближува важна годишнина во неговата дискографија.

Уметникот претходно познат како Џеј-Зи сега ќе се претстави како ЏА-Зи. Најголемата промена се двете точки над буквата „y“, која веќе е ажурирана на платформи како YouTube, Apple Music и Spotify. Се претпоставува дека оваа промена може да биде поврзана со неговиот деби албум „Reasonable Doubt“, кој се приближува кон 30-годишнината од неговото објавување. Имено, оригиналната корица на тој албум содржеше ист типографски детаљ. Ова симболично го враќа на неговите почетоци и рана кариера.

Џеј-Зи го променил правописот на своето име неколку пати претходно. Во 2013 година, тој ја отстранил цртичката и почнал да се претставува како „Џеј Зи“, објаснувајќи дека цртичката „била многу важна во тоа време“, но дека „веќе не служи за цел“. Во тоа време, тој исто така споменал дека претходно користел две точки над една буква, кои исто така ги отстранил.

Сепак, во 2017 година, тој ја вратил цртичката и се префрлил на верзијата на ЏЕЈ-Зи со големи букви. Во таа фаза, беше наведено дека „Џеј Зи“ е минато, а новата верзија имала за цел да означи појасен идентитет.

Промените во неговото сценско име не се невообичаени за него и често следат одредени фази од неговата кариера. Секоја верзија на името го одразува начинот на кој тој сака да го претстави својот идентитет во одредено време. Најновата промена повторно се потпира на претходни визуелни елементи и потсетува на неговите почетоци во музиката.