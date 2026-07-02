Двајца мртви и повеќе од 30 повредени во пожарот во германската болница

Две лица загинаа во пожарот во болница во северниот германски град Лудвигслуст, во близина на Шверин, соопштија утрово официјални лица.

Портпаролката на округот Лудвигслуст-Пархим изјави за ДПА дека двете жртви биле пациенти.

Полицијата го процени бројот на повредени на повеќе од 30, иако портпаролката на округот рече дека ниту еден од нив не претрпел сериозни повреди.

Првичните наоди сугерираат дека пожарот започнал во соба со пациенти. Засега е нејасно дали двете лица што починале биле во иста соба.

Покривната конструкција на болницата се запалила околу 4:30 часот утрово, наведоа локалните власти. Пациентите и персоналот биле евакуирани од зградата додека реагирале службите за итни случаи.

И утрово пламен и чад се креваат од покривот на петкатната зграда. Надвор, луѓе завиткани во ќебиња за спасување седеа на тревата пред болницата, пренесува ДПА.

Персоналот ги туркаше пациентите со кревети низ болничкиот двор, додека некои пациенти можеа полека да излезат сами. Други чекаа во инвалидски колички или на клупи пред клиниката. Многумина имаа крпи завиткани околу рамената.

Според веб-страницата на болницата, објектот има 160 кревети. Тоа е единствената болница во Лудвигслуст и обезбедува основна и стандардна медицинска нега за регионот, пренесува германската агенција.