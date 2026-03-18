Дуа Липа е новото глобално лице на Nespresso

Швајцарскиот производител на кафе Nespresso официјално објави дека поп-ѕвездата Дуа Липа е негов нов глобален амбасадор. Партнерството, кое има за цел да инспирира нова генерација љубители на кафе, започнува ново поглавје во 40-годишната историја на брендот, а соработката ќе биде претставена со глобална кампања „Vertuo World“ што ќе започне на 14 април.

Спој на љубопитност и традиција

Позната по својот препознатлив звук и влијание врз модните трендови, Дуа Липа носи дух на љубопитност во легендарниот бренд за кафе. Нејзината посветеност на раскажување приказни, културно откривање и разновидни креативни соработки ја одразуваат долгогодишната врска на Nespresso со уметноста и секојдневната инспирација.

„Возбудени сме што ја пречекуваме Дуа Липа во семејството на Nespresso. Таа е вистински истражувач, секогаш љубопитна и подготвена да проба нешто ново, а нејзината енергија совршено се вклопува со насоката што ја следиме како бренд“, рече главниот маркетинг директор на Nespresso, Леонардо Аизпуру.

„Нашата цел е да поттикнеме бесконечно истражување преку извонредно кафе, а Дуа го оживува тој начин на размислување на модерен и опуштен начин. Заедно, сакаме да инспирираме нова генерација самоуверено да се отвори кон нови вкусови и да открие како моментот на пиење кафе може да стане нешто навистина извонредно“, додаде тој.

„Ова е само почеток“

Преземајќи ја својата нова улога, Дуа Липа рече дека партнерството со брендот било „лесна одлука“.

„Се чувствувам како да сум пораснала со Nespresso. Секогаш имаше машина Nespresso наоколу – дома со моето семејство, на снимање или во мојата хотелска соба – па затоа партнерството со нив беше навистина лесна одлука“, рече пејачката. „Ми се допаѓа како постојано истражуваат нови вкусови и наоѓаат начини за раст на брендот. Соработката досега беше многу забавна, а ова е само почеток“.

Нова глобална кампања

За официјално да го започне партнерството, Nespresso се подготвува да лансира голема глобална кампања, „Vertuo World“, која носи модерен израз на посветеноста на брендот кон премиум искуства со кафе. Кампањата ќе ја води самата Дуа Липа, а накратко ќе се појави и долгогодишниот амбасадор Џорџ Клуни, поврзувајќи го наследството на брендот со нова креативна ера.