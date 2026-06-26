Драматични сцени во Пекинг: Авион удри во највисокиот облакодер, остатоци паѓаат од кулата

Мал авион се урна во највисоката зграда во кинеската престолнина попладне, шокантен инцидент во еден од најзаштитените градови во светот.

Драматични снимки од Пекинг објавени на социјалните мрежи покажуваат остатоци што паѓаат од 109-катната кула CITIC, позната и како China Zun, и задниот дел од авион и скршен прозорец од такси на земја.

Репортер на CNN беше сведок на луѓе евакуирани од облакодерите како се собираат на улиците во близина на влезот, заедно со противпожарни и полициски возила и амбулантни возила.

Фотографиите на интернет, на кои се гледа регистарската табличка на авионот, сугерираат дека станува збор за домашно произведен лесен спортски авион, моделот Sunward SA 60L Aurora, кој е во сопственост на локална компанија за општа авијација.

Непотврдените податоци за летот од платформата Flightradar24 објавени на интернет укажуваат дека авионот драстично отстапил од својата патека на лет.

Информациите за можни жртви засега се непознати.

Од 1 мај, главниот град на Кина ефикасно стана зона без дронови според новите сеопфатни правила. На жителите не им е дозволено да купуваат, изнајмуваат или управуваат со дронови без одобрение од владата на огромната територија под надлежност на градот.