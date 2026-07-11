Драма во Полска: Рудар заробен под земја по земјотрес, спасувачите се на терен

11/07/2026 19:39

Еден рудар беше закопан под земја по силниот земјотрес во рудникот за бакар Лубин во југозападна Полска, додека 19 други работници беа безбедно евакуирани, објави денес рударската компанија KGHM Polska Miedz.

Земјотресот се случил утрово во 8:11 часот по локално време во рудникот Лубин, во Долношлеското Војводство, една од најважните полски рударски области, објавува TVP World.

Спасувачките екипи се обидуваат да го ослободат заробениот рудар, кој е во зајакнатата кабина на рударската машина и е во контакт со спасувачите.

Компанијата KGHM изјави дека земјотресот бил посилен од четири степени според Рихтеровата скала.

Иако ваквите земјотреси генерално не се сметаат за опасни за структурите на површината, тие можат да претставуваат сериозен ризик во подземните рудници.

Работата во погодениот дел од рудникот беше прекината, а сите работници од загрозената зона беа евакуирани.

Рудникот Лубин е најстариот рудник во полскиот бакарен басен и експлоатира полиметална руда богата со бакар и сребро, додека KGHM е еден од најголемите европски производители на бакар и сребро.

Поврзани содржини

Велика Британија: Температурата во училниците повисока од 40 степени Целзиусови
Белата куќа одобри нови санкции против Русија
Британската полиција го ослободи приведениот маж, кој беше осомничен за убиството на Видикомб
Во земјотресите во Венецуела загинаа 4.118 луѓе
Десет луѓе загинаа при пад на мал авион на Бахамски Острови
Заврши заложничката драма во Берлин
Трамп издаде наредба армијата да го нападне Иран во случај на обид за атентат врз него
Куба повторно нема струја

Најчитани