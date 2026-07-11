Драма во Полска: Рудар заробен под земја по земјотрес, спасувачите се на терен

Еден рудар беше закопан под земја по силниот земјотрес во рудникот за бакар Лубин во југозападна Полска, додека 19 други работници беа безбедно евакуирани, објави денес рударската компанија KGHM Polska Miedz.

Земјотресот се случил утрово во 8:11 часот по локално време во рудникот Лубин, во Долношлеското Војводство, една од најважните полски рударски области, објавува TVP World.

Спасувачките екипи се обидуваат да го ослободат заробениот рудар, кој е во зајакнатата кабина на рударската машина и е во контакт со спасувачите.

Компанијата KGHM изјави дека земјотресот бил посилен од четири степени според Рихтеровата скала.

Иако ваквите земјотреси генерално не се сметаат за опасни за структурите на површината, тие можат да претставуваат сериозен ризик во подземните рудници.

Работата во погодениот дел од рудникот беше прекината, а сите работници од загрозената зона беа евакуирани.

Рудникот Лубин е најстариот рудник во полскиот бакарен басен и експлоатира полиметална руда богата со бакар и сребро, додека KGHM е еден од најголемите европски производители на бакар и сребро.