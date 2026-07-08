Драма на Менхетен: Евакуирана деловна зграда, се деформирале носечките челични столбови

Њујорк – Деловна зграда од 38 ката, во изградба, во центарот на Менхетен беше евакуирана денес откако челичните столбови се повлекоа, предизвикувајќи уривање на неколку ката и паѓање на градежни материјали, соопштија властите во Њујорк.

Зградата беше евакуирана околу 8:11 часот по локално време откако градежните работници забележаа дека два потпорни столба на 21-ви и 22-ри кат се повлекле и почнале да попуштаат, соопштија Полициската управа на Њујорк (NYPD) и Противпожарната служба на Њујорк (FDNY).

Пожарникарите изјавија дека притисокот предизвикал уривање на структурата помеѓу 21-ви и 26-ти кат, објави Њујорк пост, додавајќи дека причината за штетата сè уште не е позната.

Сите градежни работници безбедно ја напуштија зградата и никој не е повреден во инцидентот.

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, изјави дека досегашните наоди укажуваат дека има сериозни структурни проблеми во зградата.

„Она што досега е утврдено е дека во зградата има структурни проблеми. Ги повикувам граѓаните во непосредна близина да ги следат упатствата на надлежните органи. Не само што оваа зграда е евакуирана, туку и околните згради, вклучувајќи го и блиското училиште, и верувам дека овие мерки се оправдани во овој момент“, рече Мамдани.

Полицијата, противпожарната служба и градските службеници се на местото на настанот и ги утврдуваат околностите на инцидентот.