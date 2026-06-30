Детали за нападот во Монако: Сопругата на украинскиот тајкун се бори за живот

Силна експлозија го потресе Кнежевството Монако во понеделник вечерта, при што беа повредени најмалку три лица, од кои две се во критична состојба. Инцидентот се случил кратко пред 21 часот во станбена зграда на улицата „Реверен Пере Луј Фрола“, во близина на плоштадот Мулен.

Жртвите на нападот се членови на исто украинско семејство. Родителите, двајцата во педесеттите години, се во критична состојба, додека нивниот 13-годишен син е во стабилна состојба. Еден од тешко повредените е украинскиот бизнисмен Вадим Јермолаев, кој живее во Монако како „ВИП бегалец“ од почетокот на војната во Украина. Во времето на експлозијата, семејството се враќало во зградата каде што живее.

Според информациите од досегашната истрага, експлозивната направа била ставена во ранец и оставена пред влезот во зградата, а била детонирана кога семејството влегло во лобито.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to… pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000) June 29, 2026

Надзорните камери го фатија осомничениот како носи темна маица, беж панталони, црна јакна и шапка што делумно му го криеше лицето. Откако го постави уредот, тој избега пеш кон соседниот француски град Босолеј.

Француската полиција брзо го забележа на градските надзорни камери, но ја изгуби трагата од него на слепа улица, објавува „Нис Матин“. Потрагата по него сè уште е во тек.

Премиерот на Монако, Кристоф Мирман, рече дека уредот веројатно содржел куршуми и сачми од пушка и процени дека „најверојатно станува збор за терористички напад“. Тој додаде дека ова е, според неговите сознанија, првиот ваков напад во историјата на Кнежевството.

Двајца возрасни членови на семејството Јермолаев се пренесени во болницата „Пастер“ во Ница, додека нивниот син е примен во детската болница Ленвал. Според извори блиски до истрагата, најтешко повредена е сопругата на Вадим Јермолаев, која претрпе тешки повреди на долните екстремитети во експлозијата.

Лекарите се борат за нејзиниот живот, како и за животот на нејзиниот сопруг. Итните служби, исто така, лекувале четири лица со полесни повреди, главно поради шок и посекотини од скршено стакло.

Кој е Вадим Јермолаев?

Вадим Јермолаев е украински бизнисмен кој некогаш бил на листата на 100-те најбогати луѓе во Украина. Тој се откажал од украинското државјанство во 2019 година кога станал државјанин на Кипар, пишува Monaco Life.

Вадим Јермолаев е еден од најпознатите украински претприемачи и инвеститори во недвижности и поранешен член на листата на Форбс на 100-те најбогати Украинци. Тој е сопственик на холдингот „Алеф“, кој работи во областа на недвижностите, градежништвото, производството и енергетиката, а во неговиот роден Днепар се смета за човек кој значително го променил изгледот на градот со своите проекти.

Јермолаев е оженет и има четири деца. Од 2017 година, тој има единствено кипарско државјанство, а претходно изјави дека го направил овој потег за поголема меѓународна правна заштита, истакнувајќи дека смета дека украинскиот судски и даночен систем се недоволно сигурни. И покрај ова, тој постојано нагласуваше дека планира да продолжи да го развива својот бизнис во Украина.

За време на војната, неговото име се појави во медиумските извештаи за влијателни Украинци кои ја напуштиле земјата по руската инвазија, а во 2023 година, украинскиот претседател Володимир Зеленски одобри одлука на Советот за национална безбедност и одбрана за воведување лични санкции против него. Во меѓувреме, Јермолаев ги негираше обвинувањата за врски со Русија и најави тужби против медиумите што ги објавија.

Неговата холдинг компанија Алеф развива некои од најголемите градежни проекти во Днепар, вклучувајќи ги трговските центри МОСТ-сити и Каскад Плаза, деловниот центар Босфор и комплексот Брама, чија 54-катна кула се очекува да стане највисоката станбена зграда во Украина. Покрај недвижностите, неговата група работи во производство на градежни материјали, медицински производи, земјоделство и обновливи извори на енергија.

Мотивот за нападот во Монако сè уште е под истрага и не е познато дали Јермолаев бил главната цел на експлозијата.

Нападот беше остро осуден и од принцот Алберт II од Монако, кој го скрати службеното патување во Германија за да се врати во Кнежевството. Тој ја нарече експлозијата „криминална“ и „грозно злосторство“, објави Ривиера радио.

Во официјално соопштение, тој рече дека инцидентот е „шок за целата заедница во кнежевството“ и изрази целосна поддршка за жртвите и нивните семејства во име на целото кнежевско семејство. Тој ја пофали брзата реакција на службите за итни случаи и полицијата и изрази целосна доверба во властитена Монако и на Франција кои соработуваат во истрагата. „Кнежевството Монако ќе остане обединето и решително во лицето на насилството и криминалот“, заклучи принцот.

Француските власти, исто така, реагираа на нападот. Градоначалникот на Ница, Ерик Чиоти, го нарече нападот „трагедија“ на социјалните мрежи и изрази поддршка за луѓето од Монако, додека Шарл Анж Жинези, претседател на департманскиот совет на Алпи-Маритим, исто така ја изрази својата „најдлабока солидарност со жртвите“.

„Црвениот план“ е активиран, Франција помага

Поради сериозноста на нападот, властите во Монако го активираа таканаречениот „црвен план“, протокол што овозможува мобилизација на дополнителни итни и безбедносни ресурси во зависност од бројот на жртви. Француските спасувачки екипи исто така пристигнаа веднаш да помогнат, а беше воспоставена и тесна соработка помеѓу монашката и француската полиција за што поскоро да се пронајде сторителот.

Француските власти, исто така, реагираа на нападот. Градоначалникот на Ница, Ерик Чоти, ја нарече експлозијата „трагедија“. „Нашите мисли се со жртвите, нивните семејства и луѓето од Монако. Целосна поддршка на мобилизираните безбедносни сили и службите за итни случаи“, рече Чоти на социјалните медиуми.

Шарл Анж Жинези, претседател на департманскиот совет на Алпи-Маритим, исто така изрази „најдлабока солидарност со жртвите, нивните семејства и луѓето од Монако“.