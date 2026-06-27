Детали за иранската одмазда, беспилотни летала нападнаa во Бахреин

Бахреин остро го осуди нападот со беспилотни летала на Иран на негова територија рано утрово, обвинувајќи го официјален Техеран за директно кршење на државниот суверенитет и газење на неодамна постигнатиот Меморандум за разбирање меѓу САД и Иран.

Ескалација во Ормускиот Теснец

Оваа остра реакција од Манама дојде само неколку часа откако Вашингтон објави дека американските сили извршиле напади врз ирански ракетни, радарски и беспилотни летала во јужен Иран.

САД го оправдаа потегот како одговор на претходниот напад со беспилотни летала на Иран врз контејнерскиот брод Ever Lovely со знаме на Сингапур во стратешки важниот Ормуски Теснец. Иран, од друга страна, веднаш возврати со напади врз цели поврзани со САД, обвинувајќи го Вашингтон за кршење на истиот договор. Според соопштението од Бахреин, Иранците нападнале цели поврзани со американската војска во таа земја од Персискиот Залив.

„Техеран ги поткопува мировните напори“

Министерството за надворешни работи на Бахреин соопшти дека „неколку ирански беспилотни летала“ извршиле напади врз територијата на кралството, што го опиша како „дрско кршење“ на суверенитетот што директно ја загрозува безбедноста на граѓаните и жителите. Официјална Манама рече дека Иран сноси единствена одговорност за „поткопување на мировните напори“ и го обвини Техеран дека продолжува со својата политика на дестабилизација на регионалната безбедност.

Во соопштението, Бахреин нагласи дека овој напад директно го крши јунскиот меморандум од Исламабад. Според овој договор, иранските власти официјално се обврзаа на траен прекин на сите воени операции и на строго почитување на суверенитетот на земјите во регионот.

Покана до Советот за безбедност на ООН

На крајот, властите во Бахреин изјавија дека го задржуваат своето целосно право според меѓународното право да го бранат својот суверенитет, безбедност и стабилност. Во исто време, тие испратија официјален повик до Советот за безбедност на ООН да обезбеди спроведување на неговите резолуции и да го повика „агресорот“ на одговорност за предизвикување нова криза.