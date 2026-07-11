Десет луѓе загинаа при пад на мал авион на Бахамски Острови

11/07/2026 10:45
Илустрација

При пад на мал авион на Бахамски Острови загинаа десет луѓе.

Авионот се урна синоќа во Норт Андрос, западно од главниот град Насау. Сè уште не е објавен идентитетот на жртвите.

Премиерот на Бахами, Филип Брејв Дејвис изјави дека несреќата ја преживеа еден патник, но подоцна соопшти дека му подлегнал на повредите.

– Денешниот празник се претвори во ден на жалост истакна Дејвис.

Бахамски Острови вчера одбележуваа 53 години од независноста.

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