Црн екран на унгарската телевизија: Се извинуваме, лажевме со години

Будимпешта – Со извинување за годините лажење, прикажано на црн екран, започна трансформацијата на јавните медиуми во Унгарија. Новата влада на Петер Маѓар демонтира една од клучните алатки на моќта на Орбан – пропагандниот систем на јавните медиуми, пишува Дојче Веле.

Криминални арапски и африкански мигранти кои силуваат беспомошни унгарски девојки. Американски берзански брокер милијардер од еврејско-унгарско потекло кој го уништува христијанскиот идентитет на Унгарија. Европската Унија која индоктринира деца со „ЛГБТК пропаганда“. Украина како мафијашка држава која сака да ја жртвува младата унгарска генерација во војна и да ограби милиони унгарски пензионери.

Дезинформациите на јавните медиуми во Унгарија завршија

Сето ова беше дезинформација што јавните медиуми во Унгарија ја емитуваа со години под Виктор Орбан, што беше единствено меѓу земјите-членки на Европската Унија. Во ниедна друга земја-членка на ЕУ јавните медиуми не ширеа толку многу лаги, омраза и пропаганда во последните децении. Дел од тоа потсетуваше на фашистичката и антисемитската пропаганда од меѓувоениот период, а дел од тоа потсетуваше на руските државни медиуми.

Сега на тоа му дојде крајот. Во вторник (7 јули 2026 година) во 16 часот, екранот на информативниот канал М1 поцрни. Следниот текст беше напишан со бели букви: „Јавните медиуми не смеат да лажат. Се извинуваме што го правевме тоа со години. Јавните медиуми сега ќе бидат реорганизирани за да бидат независни и веродостојни во иднина. Вестите се привремено суспендирани. Останете со нас!“

Во исто време со ова извинување и соопштение, сите вести и политички програми на унгарската јавна телевизија и радио беа суспендирани. Само веб-страницата на новинската агенција МТИ, која е исто така дел од јавниот медиумски холдинг MTVA, сè уште можеше да чита политички вести.

„Лажеа дење и ноќе“

Ова е историски момент за Унгарија. Дури и во 1989/1990 година, кога заврши комунистичката диктатура и политичкиот систем почна да се менува, ништо слично не се случи на тогашното државно радио и телевизија.

Унгарскиот премиер Петер Маѓар напиша на Фејсбук во вторник: „Историски ден. Денес завршува емитувањето пропаганда во јавните медиуми. Лажеа дење и ноќе, на сите фреквенции. Тоа сега е завршено.“

Но, не беше само црн екран и извинување. Најважните луѓе на каналот М1 беа отпуштени. Меѓу отпуштените беше директорот на М1, Жолт Немет, познат по својот исклучително агресивен и конфронтациски стил што му го донесе прекарот „Питбул“, како и повеќето директори и уредници на програмата.

Симболично време

По речиси четири часа црни екрани, М1 започна нова програма во вторник вечерта точно во 19:56 часот. Ова симболично време беше посветено на антикомунистичката и антисоветската револуција од 1956 година, која беше крваво потисната од советските власти по влегувањето на советските трупи.

Од 19:56 часот беше емитуван унгарскиот филмски класик „Сведок“ од 1979 година, легендарна политичка сатира за унгарскиот сталинизам, неговите суровости и апсурдни пропагандни лаги. На веб-страницата на Hiradó, главната информативна програма на M1, црната позадина со извинување е сè уште видлива засега.

Радикалната трансформација на унгарските јавни медиуми беше едно од главните изборни ветувања на Петер Маѓар. По изборната победа на неговата партија Tisza (Почит и слобода) на 12 април, речиси и не помина ден без тој остро да ги нарече јавните медиуми „фабрика на лаги“.

Со добра причина. Приказната за тоа како Орбан ја преобликуваше јавноста, но и повеќето приватни медиуми во Унгарија и ги стави под контрола на владата е едно од најтемните поглавја од неговото владеење. Кратко по изборната победа во пролетта 2010 година, автократот го основа регулаторното тело за медиуми NMHH, исполнето со луѓе блиски до владата.

Со новиот закон за медиуми, тој ги стави јавните медиуми под обединета контрола, а подоцна ги консолидираше во медиумскиот холдинг MTVA. Во 2011 година, повеќето независни новинари ги напуштија јавните медиуми или беа отпуштени.

Сатирата се емитуваше како вистинска вест

Оттогаш, името „јавен медиум“ остана само формалност. Со текот на годините, медиумите во рамките на MTVA сè повеќе се претвораа во инструмент кој постојано ги повторуваше пропагандните лаги на Орбан.

Во вестите и политичките емисии, М1 водеше кампањи против Европската Унија, американскиот милијардер и филантроп Џорџ Сорос, организациите на граѓанското општество и независните новинари. И покрај законската обврска да обезбедат избалансирано известување, опозициските политичари и независните гласови речиси престанаа да се појавуваат на каналите на MTVA.

Еден од најапсурдните и во исто време најтажните моменти од таквото известување се случи на 20 мај 2018 година. На тој ден, Хирадо објави како вистинска вест статија од германскиот сатиричен портал Ноктара („Nachrichten aus dem Morgenland – schon heute“), според која градот Есен (хрватски: Jelo) наводно го променил своето име во „Fasten“ (хрватски: post) за време на Рамазан, како знак на почит кон муслиманите. Ова имаше за цел да сугерира дека Германија е предмет на Исламски мигранти. Корекцијата на оваа лажна вест никогаш не беше објавена.

По почетокот на руската инвазија на Украина во 2022 година, каналите на MTVA дополнително ја засилија својата реторика. Со целосно искривување на односот помеѓу сторителот и жртвата, тие создадоа паралелна реалност во која Украина беше прикажана како еден вид злобна империја, додека делумно емитуваа руска државна пропаганда без никакви промени.

Орбан постапи слично на јавните медиуми во Унгарија. Преку компании на олигарси блиски до владата, тие беа купени и ставени под контрола или беа затворени, како што е левичарско-либералниот дневен весник „Непсабадсаг“, кој беше затворен во 2016 година.

Една епизода од светот на медиумите изгледаше како сцена од мафијашки филм. На 28 ноември 2018 година, унгарски претприемачи блиски до Орбан ги „донираа“ своите медиуми на новоформираната Централноевропска фондација за печат и медиуми (KESMA) – колективна „донација“ без никаква формална компензација. Вкупно, тие предадоа 476 радио, печатени и онлајн медиуми, или речиси целиот приватен провладин медиумски сектор во Унгарија.

На Орбан не му се допаѓа сето ова

Медиумската холдинг компанија MTVA веќе назначи привремен директор минатата недела. Во вторник, тој назначи привремен нов менаџмент на информативниот канал М1. Во соопштението на MTVA се вели дека конечните менаџерски позиции во холдинг компанијата ќе бидат пополнети преку јавен конкурс и во договор со општествените и професионалните тела.

Многу независни новинари ги поздравуваат промените на унгарската медиумска сцена, но во исто време бараат вистинска можност да учествуваат во процесот и засега се претпазливи и резервирани во врска со плановите на унгарската влада. Главниот уредник на неделникот HVG, Мартон Гергели, неодамна го опиша вака на панел-дискусија во Будимпешта: „Како да преживуваме со години на длабочина од сто метри под вода, а сега одеднаш излегуваме на површина“.

Виктор Орбан протестираше против трансформацијата на јавните медиуми на Фејсбук во вторник, нарекувајќи ја „уште еден чекор од самоволието на Тиса“.

Пратеникот од Фидес, Балаж Немет, поранешен водител на информативната програма Хирадо и еден од луѓето одговорни за некои од најлошите пропагандни извештаи во програмата, исто така протестираше. Откако екранот на М1 се исклучи во вторникот, Немет напиша на Фејсбук: „Унгарската демократија е мртва“.