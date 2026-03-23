Чолиќ за нападот врз неговата куќа: „Уапсени се само извршителите на нечија наредба“

Здравко Чолиќ утрово беше испрашуван во Вишото јавно обвинителство во Белград, кое го истражува бомбашкиот напад врз неговата куќа. Тој помина околу еден час во Палатата на правдата, а како што објавува Курир.рс, не се придружи на кривичното гонење на осомничените и рече дека не знае кој стои зад нападот бидејќи никому не должи ништо и нема нерешени конфликти. Нападот врз неговата куќа и истрагата по него претходно беа потврдени во други медиуми.

„Уапсени се само извршителите“

Според извор од истрагата, Чолиќ повтори дека не е личност склона кон конфликти, особено не оние што би можеле да доведат до таков напад. „Тој рече дека не се приклучува на кривичното гонење бидејќи верува дека се уапсени само извршителите на нечија наредба“, тврди изворот. Пејачот додаде дека во времето на нападот, кој се случил на 3 февруари, бил во Загреб. Ова се совпаѓа и со претходните извештаи, според кои тој во тој момент престојувал надвор од Србија. Најважно за него, вели тој, било што неговата сопруга и ќерките се добро и дека никој не е повреден.

Според неофицијални информации, тој исто така потврдил дека немало поголема материјална штета на куќата. Медиумите досега известуваа различно за обемот на штетата, од помали штети до наводи за оштетување на фасадата, оградата и возилото, па затоа е најдобро овој дел да се остави внимателно формулиран.

Истрага против тројца осомничени

За потсетување, по нападот, полицијата и Вишото јавно обвинителство во Белград започнаа истрага против неколку осомничени. Обвинителството објави дека Сенад М. и уште еден осомничен се товарат за активирање и фрлање рачни гранати врз куќите на жртвите на 20 ноември 2025 година и 3 февруари 2026 година, додека Марко А. е осомничен дека им помогнал со купување експлозивни направи. Во некои извештаи, друго име е наведено како Перица С., а во други, се споменува осомничен по кого сè уште се трага, па затоа е добро да се биде внимателен со идентификацијата.

„Истражниот налог ги товари Сенад М. и Перица С. за две кривични дела нелегално производство, поседување, носење и трговија со оружје и експлозивни материи како соучесници, а Марко А. за истите две кривични дела помагање“, соопшти обвинителството, според извештаите на медиумите.

Се сомнева дека осомничените се упатиле со такси до белградската населба Сењак, а потоа со мобилно возило се приближиле до куќата на Чолиќ. Според објавените информации, околу 4:52 часот наутро Перица С. активирал и фрлил рачна граната преку оградата во дворот, додека Сенад М. бил со него и го снимал нападот со својот мобилен телефон. По експлозијата, тие избегале со мобилен телефон.

Соседот на Чолиќ испрашуван

Минатата недела, соседот на Чолиќ, менаџерот за забава Адис Гојак, беше испрашуван како дел од истрагата во Вишото јавно обвинителство. Според медиумските извештаи, тој дал исказ како жртва бидејќи неговата куќа, која се наоѓа веднаш до улицата нa Чолиќ, исто така била оштетена во експлозијата.