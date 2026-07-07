Чешка годинава не може да издвои два проценти од БДП за одбраната, не дава пари ни за Украина

Чешкиот премиер Андреј Бабиш, пред заминување на самитот на НАТО во Анкара, изјави дека чешката Влада планира следната година да го зголеми буџетот на Министерството за одбрана за 36 милијарди круни и со тоа за првпат да ја исполни обврската кон Алијансата да издвои два проценти од бруто домашниот производ (БДП) за одбрана, но јасно кажа и дека од чешкиот буџет нема да се издвојуваат пари за Украина.

Чешката армија во својот буџет годинава има 154,79 милијарди круни, што одговара на околу 1,8 проценти од БДП, додека дополнителни 30 милијарди круни за одбрана се обезбедени од други буџетски ставки, објавува Хосподарске новини.

Бабиш претходно изјави дека оваа година, според проценките на НАТО, Чешка веројатно нема да може да ја исполни обврската да издвои два проценти од БДП за одбрана.

Чешкиот министер за одбрана Јаромир Зуна во април изјави дека годинашните алокации ќе изнесуваат околу 1,78 проценти од БДП, додека зголемување на два проценти, или околу 190 милијарди круни, е планирано за следната година.

Бабиш оцени дека самитот на НАТО во Анкара ќе биде еден од најважните во историјата на Алијансата, а особено ја издвои средбата со американскиот претседател Доналд Трамп.

„За нас е важно што таму ќе дејствуваме за првпат како наша коалициска влада, која е одговорна за алокации за одбраната и исполнување на тие обврски. Следната година ќе го зголемиме буџетот за одбрана за 36 милијарди круни и за првпат треба да достигнеме два проценти“, рече Бабиш.

Тој додаде дека Чешка нема да може да ја исполни таа цел оваа година, иако владата ќе вложи максимални напори.

Како позитивна работа го наведе подобрувањето во регрутирањето војници.

„Секако, сакаме да го имплементираме новиот концепт на нашата армија, а тоа се противвоздушната одбрана, одбраната од беспилотни летала, како и обврски поврзани со бригадите што ги имаме долго време со НАТО“, рече чешкиот премиер.

Бабиш изрази надеж дека, покрај буџетските обврски, на самитот ќе се разговара и за мирот во Украина.

Во Анкара треба да се разгледа предлог за обезбедување помош за Украина во износ од 70 милијарди евра оваа година и најмалку ист износ следната година, објави весникот.

Чешкиот премиер рече дека Прага нема да ја блокира таа намера, но дека нема да учествува во финансирањето на помошта.

„Ние, секако, нема да даваме пари за Украина од чешкиот буџет, бидејќи тие пари ни се потребни и за да ја исполниме обврската од два проценти (издвојување за одбрана). Логично е дека овие пари, како и досега, ќе бидат обезбедени од големите земји“, рече Бабиш.