„Центарски улици 4“: Уметност, музика и живи статуи на улица Македонија

15/04/2026 07:58

На улица Македонија во Скопје денеска ќе се одржи настанот „Центарски улици 4 – Светски ден на уметноста“.

Како што соопштуваат организаторите, настанот ќе ја претвори улицата во жива сцена на отворено со учество на улични живи статуи од продукцијата Театроск, ликовни уметници (студенти од Универзитетот АУЕ – ФОН) кои ќе создаваат дела во живо, улични шоуа, DJ и музички настапи.

-Главната цел е да се создаде простор за млади уметници со цел да ја презентираат својата уметност пред јавноста, да се поттикне нивниот развој и да се активира јавниот простор преку култура, стои во соопштението од „Театроск“.

Настанот е организиран од страна на Здружение на граѓани „Театроск“ од Скопје, поддржан од Општина Центар и е дел од Програмата за култура на Општина Центар за 2026 година. Соработник е Универзитетот АУЕ – ФОН

Квин Латифа домаќин, Тејлор Свифт со најмногу номинации на АМА 2026
Меган избра „тивок луксуз“ за посетата на Австралија
Актерка ја обвини Кети Пери за сексуален напад , таа негира
Фил Колинс, Лутер Вандрос, „Оејзис“ и Шаде влегоа во „Рокенрол-Куќата на славните“
Џејми Ли Кертис го слави поразот на Орбан: „Денес сум горда на моето унгарско потекло“
„Ѝ се нудат различни улоги“: Меган Маркл е  главна тема во Холивуд 
Кети Пери и Џастин Трудо уживаа заедно на Коачела, споделија фотографии
Бруно Марс е новиот крал на Лас Вегас

