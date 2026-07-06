Бројот загинати во земјотресите во Венецуела се искачи на 3.342

Рио Де Жанеиро – Бројот загинати во двата силни земјотреси што пред околу една и пол седмица ја потресоа Венецуела се искачи на 3.342, покажуваат официјалните податоци објавени денеска.

Претседателот на Националното собрание на Венезуела, Хорхе Родригес, соопшти дека околу 16.740 лица се повредени, а повеќе од 17 илјади останале без своите домови.

Земјотресите со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени ја погодија Венецуела на 24 јуни, по што следуваа серија послаби последователни потреси. Меѓу најтешко погодените области е крајбрежната држава Ла Гуаира.

Спасувачките екипи од Венецуела, со поддршка од тимови од повеќе земји, и натаму трагаат по преживеани под урнатините на срушените објекти.

Според властите, уништени се 190 згради, а најмалку 856 претрпеле тешки оштетувања, меѓу кои и неколку болници. Дел од мостовите и патиштата и натаму се целосно непроодни, што дополнително ги отежнува хуманитарните и спасувачките операции.