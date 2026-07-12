Британската полиција приведе маж осомничен за убиството на Видикомб

12/07/2026 09:29

Британската полиција соопшти дека синоќа во Јужен Јоркшир привела 28-годишен маж, осомничен за убиството на поранешната пратеничка и министерка за затворскиот систем, 78-годишната Ен Видикомб.

– Можеме да потврдиме дека 28-годишен маж е уапсен во областа Јужен Јоркшир под сомнение за убиството на Ен Видикомб. Осомничениот, кој е британски државјанин, моментално е во полициски притвор. Семејството на Ан Видекомб е информирано за овој развој на настаните, се наведува во соопштението на полицијата.

Видикомб на 9 јули беше пронајдена мртва во нејзиниот дом во југозападна Англија. Истиот ден беше приведен 26-годишниот маж, но тој вчера беше ослободен.

Полицијата соопшти дека убиството не се третира како терористички напад и дека нема информации што укажуваат дека е политички мотивирано.

Видикомб беше членка на Долниот дом од 1987 до 2010 година и имаше разни функции, вклучително и министерка за затворски систем, во конзервативната влада на премиерот Џон Мејџор.

Видикомб се здоби со популарност откако го напушти парламентот и се појави во две ријалити емисии, подоцна се приклучи на Партијата Брегзит на Најџел Фараж, а потоа стана портпаролка на неговата новоформирана партија Реформа на Велика Британија.

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