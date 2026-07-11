Британската полиција го ослободи приведениот маж, кој беше осомничен за убиството на Видикомб

11/07/2026 14:00

 Британската полиција го ослободи 26-годишниот маж, кој беше уапсен под сомнение за убиството на поранешната пратеничка и министерка за затворскиот систем, 78-годишната Ен Видикомб.

Полицијата во Девон и Корнвол соопшти дека мажот повеќе не е под истрага.

– Детективите продолжуваат да вршат голем број истраги како дел од тековната истрага и ние остануваме решени да ги утврдиме сите околности околу инцидентот, се наведува во полициското соопштение.

Видекомб пред два дена беше пронајдена мртва во нејзиниот дом во југозападна Англија.

Полицијата соопшти дека убиството не се третира како терористички напад и дека нема информации што укажуваат дека е политички мотивирано.

Видекам беше членка на Долниот дом од 1987 до 2010 година и имаше разни функции, вклучително и министерка за затворски систем, во конзервативната влада на премиерот Џон Мејџор.

Видекам се здоби со популарност откако го напушти парламентот и се појави во две ријалити емисии, подоцна се приклучи на Партијата Брегзит на Најџел Фараж, а потоа стана портпаролка на неговата новоформирана партија Реформа на Велика Британија.

Поврзани содржини

Во земјотресите во Венецуела загинаа 4.118 луѓе
Десет луѓе загинаа при пад на мал авион на Бахамски Острови
Заврши заложничката драма во Берлин
Трамп издаде наредба армијата да го нападне Иран во случај на обид за атентат врз него
Куба повторно нема струја
На Тајван поради тајфунот Бави евакуирани над 14.000 луѓе
Заложничка драма во Берлин
Идниот британски премиер повика на поголем притисок врз Израел

Најчитани