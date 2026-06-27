Новинарот Панчевски откри бизарен план: Украинците сакале да ја сокријат саботажата на Северниот тек со снимање порно филм

Нова книга открива како украинските воени команданти смислиле неверојатен план, снимајќи порнографски филм на вода за да прикријат тајна подводна мисија за саботажа на гасоводот Северниот тек во Балтичкото Море, инфраструктура вредна 20 милијарди долари.

Таен тим, составен од четири мажи и една жена, бил испратен на германскиот балтички брег во есента 2022 година. Според упатствата на поранешниот советски разузнавач кој ја водел операцијата, на тимот му биле дадени јасни инструкции: доколку бидат пресретнати од германската полиција, требало да кажат дека снимаат филм за возрасни.

Командантот на операцијата, кој имал ограничено искуство во Западна Европа, бил убеден дека ова еротско алиби ќе ги отстрани сомнежите на полицијата во Германија и Шведска. Иако оваа бизарна приказна на крајот беше напуштена во корист на наратив за „рекреативно нуркање и истражување на подводни остатоци“, таа совршено илустрира колку неортодоксно беше планирањето на оваа операција вредна повеќе милијарди долари.

Вистинската цел на тимот беше да нурне 80 метри под површината на Балтичкото Море и да уништи гасовод првично дизајниран за директен транспорт на евтин руски гас до Германија.

Деталите за оваа мисија, со кодно име „Операција Дијаметар“, беа откриени во новата книга „Заговорот за Северниот тек“ од истражувачкиот новинар Бојан Панчевски. Како што објави „Телеграф“, книгата се потпира на директните сведоштва на самите украински заговорници кои разговарале со авторот додека сè уште биле следени од германските обвинители.

Заговорот го воделе двајца високи украински воени функционери, познати само како „Генералот“ и „Полковникот“. Операцијата наводно ја водела мала мрежа во рамките на системот (т.н. длабока држава), дејствувајќи претежно по сопствена иницијатива, а не по директни наредби на украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Експлозиви во боци со кислород и жена од насловна страница

За овој опасен потфат беа регрутирани специјализирани цивилни нуркачи. Интересно е што во групата имаше и жена, цивилна нуркачка со кодно име „Фреја“, која претходно ја красеше насловната страница на еротско списание.

Тимот тајно тренираше во напуштени украински каменоломи, вежбајќи криење експлозиви во боци со кислород. После тоа, тие отпатуваа во Германија користејќи беж комбе „Ситроен“ и изнајмија брод во локална марина под изговор дека одат на нуркање на стари бродоломи.

Темпираните бомби беа детонирани на 26 септември 2022 година на четири одделни локации во близина на данскиот остров Борнхолм. Експлозиите непоправливо уништија три од четирите цевки и испуштија 350.000 тони метан во атмосферата.

Инцидентот предизвика огромна геополитичка истрага. Иако првите јавни сомневања беа насочени кон Кремљ и американската ЦИА, истрагата на германската полиција, благодарение на анализата на снимките од марината и илјадниците фотографии од сообраќајните радари, го поврза нападот со украинскиот нуркачки тим.

Сепак, политичкиот апетит за гонење на напаѓачите останува многу ограничен во Берлин, кој оттогаш стана еден од главните воени спонзори на Украина. Досега германските власти приведоа само еден осомничен – капетанот на бродот кој беше уапсен во Италија, додека Полска досега активно одбиваше да им помогне на германските обвинители во спроведувањето на дополнителни налози за апсење.