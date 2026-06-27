Австрија ја поздрави одлуката на ЕУ за исклучување на Украинците на возраст за воена служба од продолжување на привремената заштита

Одлуката на Европската Унија, што ја најави еврокомесарот Магнус Брунер, со која се предвидува украинските државјани на возраст за воена служба да бидат исклучени од планираното продолжување на статусот на привремена заштита, во Австрија беше прифатена со одобрување.

Австрискиот министер за внатрешни работи Герхард Карнер ја поздрави ваквата одлука.

– Од австриска гледна точка, веќе не треба да има автоматски статус на заштита за мажите од Украина кои подлежат на воена служба. Тоа ќе ѝ помогне не само на Австрија, туку и на Украина. Затоа сум задоволен што Европската комисија ја следеше австриската иницијатива во својот актуелен предлог – изјави Карнер.

Тој додаде дека привремената, небирократска заштита за луѓето од Украина била едно од историски значајните решенија на почетокот на војната, нагласувајќи дека Европа тогаш покажала оти не прави половични чекори кога станува збор за слободата и мирот.

– Секако, оваа мерка треба да биде продолжена бидејќи војната на Владимир Путин сè уште трае. Но, ако некој во Украина сака да ги избегне своите граѓански обврски за одбрана на државата, тогаш ЕУ не треба да го поддржува тоа – изјави европратеникот Лукас Мандл, портпарол за безбедносни прашања на Австриската народна партија, кој исто така ја поздрави иницијативата.

Според податоците, околу 4,4 милиони раселени лица од Украина во моментов користат привремена заштита во ЕУ, бројка што останува стабилна од 2024 година и бележи благ пораст. Во Австрија во моментов се регистрирани околу 94.100 украински државјани.