Австралија се бори со технолошките гиганти за да ја задржи забраната за социјалните медиуми

Австралија мора да се бори против технолошките гиганти за да се задржи забраната за социјалните медиуми, предупредуваат експертите. Двојните казни ќе имаат мал ефект ако платформите не бараат одговорност за содржината што ја носат, велат тие.

Федералната влада објави во неделата дека ќе воведе ново законодавство за удвојување на казните на 99 милиони долари за платформите што ја прекршуваат забраната за социјалните медиуми и ќе ѝ даде на комесарката за е-безбедност, Џули Инман Грант, посилни овластувања за собирање информации. Истражувањето овој месец покажа дека мнозинството лица под 16 години ги заобиколуваат возрасните ограничувања.

Владата соопшти дека повеќе од 5 милиони сметки се отстранети, деактивирани или ограничени откако забраната беше воведена на 10 декември. Но, Кетрин Пејџ Џефри, виш предавач по медиуми и комуникации на Универзитетот во Сиднеј, рече дека е јасно дека владата треба да направи повеќе за да ги смири платформите.Таа рече дека законодавството за дигитална должност за грижа ќе помогне да се заштитат сите корисници од штетите на социјалните медиуми.

„Сè уште е рано, но не се променило многу за лицата под 16 години, со околу 80% кои сè уште изјавуваат дека остануваат на социјалните медиуми“, рече таа.

„Јасно е дека се потребни посилни механизми за спроведување, но нема смисла да се удвои казната ако регулаторот не ги спроведува и не преминува во режим на спроведување.“

Пејџ Џефри рече дека забраната за лица под 16 години ги еродира правата на младите луѓе на интернет и дека платформите треба да бидат поодговорни за содржината што ја носат.

„Оваа дигитална должност за грижа е навистина витална и мислам дека ова би била многу подобра политика отколку исклучување на помладите луѓе, бидејќи тогаш се наметнува оваа обврска на платформите да бидат попроактивни во обезбедувањето безбедност на нивните платформи, а тоа ќе вклучува поголема транспарентност околу алгоритмите“, рече таа.

Владата вети дека ќе донесе закон за дигитална должност за грижа, но сè уште се консултира за тоа каква форма ќе има таа. Зелените во неделата апелираа владата да се фокусира на тоа законодавство и да го користи за регулирање на алгоритмите на социјалните медиуми.

„Кога се дискутираше за ова законодавство [за забрана на социјалните медиуми], Зелените тврдеа дека треба да ги регулираме алгоритмите, а не само симптомите. Двете главни партии одлучија да не го прават тоа“, рече сенаторката на Зелените, Сара Хансон-Јанг.

„Ако премиерот навистина е сериозен во врска со ограничувањето на големите технолошки компании, тој мора да се справи со алгоритмите.“

Хансон-Јанг рече дека нејзината партија ќе го разгледа новото законодавство со кое се зголемуваат казните за непочитување, но вети дека ќе се залага за акција во врска со алгоритмите.

Минмистерот за финансии Џим Чалмерс, призна дека технолошките компании не направиле доволно.

„Ќе ги заостриме казните. Ќе ги зајакнеме овластувањата на комесарот за е-безбедност, а тоа е затоа што признаваме дека иднината на нашите деца, безбедноста на нашите деца, е премногу важна за да им дозволиме на големите технолошки компании да се извлечат од одговорност или да ги избегнат своите одговорности“, изјави Чалмерс за програмата „Инсајдерс“ на АБЦ.

Министерката за комуникации во сенка, Сара Хендерсон, рече дека новите казни се „признание на неуспех“ од страна на владата.

„Денешното соопштение е срамно признание дека надзорот на Аника Велс врз забраната за социјалните медиуми бил погрешен и хаотичен, што ја загрозува онлајн безбедноста на децата“, рече таа.

Порано овој месец, Институтот за истражување на децата „Мердок“ објави студија во која се открива директен ризик помеѓу прекумерната употреба на социјалните медиуми и лошото ментално здравје кај младите луѓе – адолесцентите на возраст меѓу 12 и 13 години се најранливи. Но, исто така, предупреди дека ограничувањата засновани на возраста сами по себе веројатно нема да ги елиминираат сите ризици.

Забраните за социјалните медиуми стануваат глобални: големите технолошки компании се соочуваат со пресметка по репресијата во Австралија.

„Ова вклучува одговорност на платформите на социјалните медиуми за алгоритмите и функциите што промовираат компулсивно ангажирање и изложеност на штетна содржина. Еден начин да се постигне ова е преку предложената реформа на дигиталната должност за грижа во Австралија“, повикаа авторите на извештајот во „The Conversation“.

Експертите го поздравија усогласувањето на казните со другите казни според законот за конкуренција, но се прашуваат дали тоа ќе го има посакуваниот ефект на усогласеност.

Елизабет Хендсли, професорка по право на Универзитетот во Западен Сиднеј и претседателка на „Деца и медиуми во Австралија“, рече дека давањето поголеми овластувања на Инман Грант „вреди да се проба“.

„Убаво е да се помисли дека ова прашање се третира исто толку сериозно како и другите видови корпоративни прекршувања што ги опфаќа нашиот закон“, изјави таа за радио ABC.

„Без разлика дали ќе биде ефикасно, мора да претпоставиме дека владата си ја завршила домашната задача и дека има причина да верува дека ќе биде така.“

ТикТок, Снепчет, Мета, која е сопственик на Фејсбук и Инстаграм, и Гугл, кој е сопственик на Јутјуб, беа контактирани за коментар. (Гардијан)