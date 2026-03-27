Антонио Бандерас открива како срцевиот удар го сменил неговиот живот, го натерал да го напушти Холивуд

27/03/2026 11:24

Актерот од „Маската на Зоро“, Антонио Бандерас, се збогува со Холивуд по речиси фаталниот срцев удар во 2017 година и се врати во својот роден град Малага, Шпанија.

Во интервју за „Тајмс“ , 65-годишниот Бандерас го нарече својот здравствен страв „навистина сериозно предупредување“.

„Тоа го промени начинот на кој гледам на животот“, објасни тој. „Соочен со смртта, ме натера да се осврнам назад и да сфатам дека всушност сум театарски актер“.

Бандерас на крајот го продаде својот приватен авион, заедно со некои недвижнини, се откажа од пушењето и купи непрофитен театар во јужна Шпанија.

Се појави можност да се купи ова место, поранешно кино, кое беше во состојба на запуштеност и полно со азбест. Беше ужасно. „Па го исчистив и го изградив во неговата школка“, изјави ѕвездата на „Мачорот во чизми“ за медиумот. „Тоа ме држи во контакт со моите корени, моето соседство, моите луѓе. Не ја изгубив таа врска со годините. Напротив.“

Бандерас – кој ја дели ќерката Стела со поранешната сопруга Мелани Грифит и е очув на актерката Дакота Џонсон – откри: „Никогаш не сум бил толку среќен“, додавајќи дека локалното население го нарекува „Хозе Холивуд“.

