Анкета: Ле Пен фаворит за претседателка на Франција

09/07/2026 18:11

Париз – Според анкетата на Францускиот институт за јавно мислење (ИФОП), лидерката на ултрадесничарската партија Национален собир, Марин Ле Пен е фаворит за претседател на Франција.

Апелацискиот суд пред два дена ја потврди пресудата за Ле Пен за проневера на пари од Европскиот парламент. Судот, претходно, ја ублажи воведената забрана за јавна функција, а Ле Пен вчера ја почна кампањата за претседателските избори во Франција, што треба да се одржат во 2027 година.

Според анкетата на Францускиот институт за јавно мислење (ИФОП), Ле Пен во првиот круг од претседателските избори би добила 36 проценти од гласовите, за центристот Едуар Филип би гласале 19 отсто, а радикалниот левичар Жан-Лик Меланшон ќе биде трет со 15 проценти.

Според резултатите Ле Пен би победила во вториот круг од претседателските избори со 51 до 54 отсто од гласовите, додека Филип би освоил од 46 до 49 проценти.

Ле Пен е осудена за злоупотреба на пари наменети за асистенти на членовите на Европскиот парламент, кои, според пресудата, биле користени за финансирање на вработените во нејзината партија Национален собир. Таа ги негира обвинувањата.

Ле Пен (57) досега трипати се кандидираше за претседателка на Франција. 

Поврзани содржини

Италија протера двајца руски дипломати за наводна шпионажа
Трамп треба да исплати 5,8 милиони долари на Елизабет Џин Керол по пресудата за сексуална злоупотреба и клевета
Германија купува американски ракети што можат да стигнат до Москва од Берлин
Украина нападна 14 руски танкери во една ноќ и тргна во операцијата за изолирање на Крим
Мачките на Ердоган главни ѕвезди на самитот (ВИДЕО)
Гигантската триумфална порта на Трамп во Вашингтон уште чека „зелено светло“
Хуманитарецот што организираше проекции на Светското првенство во Газа убиен во израелски напад
Новиот непријател на НАТО е термометарот

Најчитани