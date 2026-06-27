Американскиот државен секретар им порача на Европејците да престанат да се жалат: „Повеќе луѓе умираат од студ“

Европа се соочува со еден од најинтензивните топлотни бранови во последните години. Во оваа прилика, американскиот министер за енергетика Крис Рајт им порача на Европејците да не се грижат премногу за топлината и дека „студот е сè уште многу посмртоносен од топлината“

„Повеќе луѓе умираат во зима отколку во лето затоа што студот е многу поголем убиец од топлината“, рече Рајт во видео порака до учесниците на конференцијата на Алијансата за одговорно граѓанство, собир на конзервативни политичари, претприемачи и јавни личности, вклучувајќи го британскиот десничарски политичар Најџел Фараж и поранешниот британски премиер Борис Џонсон.

Американскиот министер се осврна на енергетската криза од 2022 година, кога руската инвазија на Украина предизвика зголемување на цените на енергијата низ цела Европа. Тој рече дека последиците од високите трошоци за греење биле катастрофални за населението. Европските влади во последните денови предупредија за сериозни здравствени ризици поради екстремните температури. Само за време на топлотниот бран во 2022 година, научниците проценуваат дека повеќе од 60.000 луѓе починале во Европа.

Научниците предупредуваат дека иако студеното време во моментов предизвикува повеќе смртни случаи од топлината, топлотните бранови стануваат сè почести, подолги и поинтензивни поради климатските промени. Европа се затоплува двојно побрзо од глобалниот просек.

Поради екстремната топлина, училиштата во некои земји веќе се затворени, сообраќајот е нарушен, а електроенергетските системи во неколку европски земји се дополнително оптоварени. Во Франција, околу четириесет лица ги загубија животите обидувајќи се да се разладат во реките и езерата, додека некои настани како дел од Лондонската недела на климатска акција беа откажани поради неподносливата топлина.

Рајт, исто така, ја повика Европа да ги зголеми купувањата на американски течен природен гас (LNG), оценувајќи дека природниот гас во моментов е најважното решение за енергетска безбедност и прилагодување кон климатските промени.

Овој став предизвика критики од дел од научната заедница. Климатологот Фридерике Ото од Империјал колеџ во Лондон предупреди дека смртните случаи поврзани со студот и топлината не можат едноставно да се споредат бидејќи екстремната топлина е растечки проблем, особено во земјите на глобалниот југ.

Анализата на меѓународната група World Weather Attribution објавена во петокот заклучи дека топлотниот бран оваа недела во Европа би бил „скоро невозможен“ без климатските промени предизвикани од согорувањето на фосилни горива. Според нивните податоци, речиси половина од повеќе од 850 анализирани европски градови бележат или наскоро ќе бележат нивоа на топлотен стрес за јуни.

Европските политичари велат дека изјавите од Вашингтон нема да ги одвратат од климатските цели. „Пред четири години, некои ни велеа да го игнорираме првиот шок предизвикан од фосилните горива и да продолжиме како порано. Денес, соочени со нов шок, ги слушаме истите аргументи. Оние кои го велат тоа грешат“, рече британскиот министер за енергетика Ед Милибанд.