Американската армија првпат употреби поморски дронови за напад врз база во Иран

13/07/2026 20:43

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека вчера првпат извршила напад со поморски дронови врз иранската поморска база Бандар Абас.

Во нападот учествувале три површински бродови без екипаж од класата Корсаир.

ЦЕНТКОМ наведе дека американската армија првпат во борбена операција употребила офанзивни поморски дронови.

Операцијата беше поддржана од борбени авиони, воени бродови, и беспилотни летала. Целта на операцијата, според американската армија, беше да се намали способноста на Иран да го загрози меѓународниот транспорт низ Ормуска Теснина.

Поврзани содржини

Путин и неговото семејство би можеле да „скокнат“ од прозорец
Радикален план на Трамп: САД ќе го чуваат Ормускиот теснец и ќе наплаќаат 20 отсто од секој брод за „услугата“
Рубио најави дека ќе го „распушти“ Меѓународниот кривичен суд
Советот на ЕУ го одложи продолжувањето на санкциите против Русија
Рускиот патријарх Кирил отстранет од пакетот санкции на ЕУ кон Русија
Виктор Орбан отиде во САД да гледа фудбал додека парламентарната група му се распаѓа
Париз под невидена опсада: Илјадници полицајци, забрана за алкохол и воведен QR код
Русија ја суспендираше пловидбата во Азовското Море. Исплашена е од украински дронови

Најчитани