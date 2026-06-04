Александер Стуб предлага ЕУ да се прошири дури на 40 земји

Финскиот претседател Александер Стуб предложи Европската Унија да размисли за

проширување од сегашните 27 на дури 40 земји, објави „CNBC“. Стуб ги повика европските лидери да „размислуваат широко“ и да ја земат предвид географијата при обликувањето на иднината на Унијата.

„Треба да прошириме или барем да создадеме механизми за членство кои се доволно

флексибилни за да опфатат вкупно 40 европски земји или дури и неевропски“, рече финскиот

претседател.

Според него, Канада може да се смета како една од опциите, иако не е европска земја. Таквиот

став претставува многу пошироко толкување на иднината на ЕУ отколку претходниот модел на

проширување, кој главно беше поврзан со земјите од европскиот континент и официјалните

кандидати.

Во најновиот пакет за проширување, Европската комисија ги вклучи Црна Гора, Албанија,

Украина, Молдавија, Србија, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Косово, Турција и Грузија, со оценка дека проширувањето е сè уште еден од приоритетите на Брисел. Во исто време, резервите за понатамошно проширување растат во дел од Европската Унија,

особено кога станува збор за Украина. Во Италија, партијата на вицепремиерот Матео Салвини се изјасни против евентуалното членство на Украина во ЕУ, додека во рамките на Унијата сè повеќе се поставува прашањето дали Брисел би можел да функционира со значително поголем број членови.