Политички удар против Трамп во Конгресот. Некои републиканци гласаа против војната со Иран

Претставничкиот дом на САД во среда усвои резолуција предложена од демократите, со која се наредува повлекување на американските сили од војната против Иран сè додека Конгресот не одобри понатамошни воени дејствија, што е политички удар за Доналд Трамп, кој на 28 февруари ги вклучи САД во тој конфликт.

Претставничкиот дом гласаше со 215 гласови наспроти 208 гласови, а резолуцијата беше усвоена и со гласовите на четири републикански претставници.

„Конгресот му наложува на претседателот да ги повлече вооружените сили на САД од непријателствата против Исламската Република Иран“, се наведува во резолуцијата, која, сепак, првенствено има симболично значење поради правото на вето што го има американскиот претседател.

Демократските членови на Комитетот за надворешни работи го поздравија гласањето како „силна и недвосмислена порака до Доналд Трамп од американскиот народ“. „Време е да се стави крај на оваа нелегална и длабоко непопуларна војна“, додадоа тие.

Слична резолуција помина клучна процедурална фаза во Сенатот кон крајот на мај, по седум претходни неуспешни обиди, а нејзиното усвојување во горниот дом на Конгресот би можело да следи уште оваа недела.

Доколку се усвои во двата дома на Конгресот по парламентарниот процес, Доналд Трамп веројатно би ставил вето за да го спречи неговото стапување во сила. За да се заобиколи претседателското вето, ќе треба да се организира ново гласање во двата дома, за што е потребно двотретинско мнозинство – што, со оглед на сегашниот состав на Претставничкиот дом и Сенатот, е речиси невозможно.

Сепак, ова доаѓа откако три претходни резолуции за воени овластувања беа отфрлени во Претставничкиот дом, но секој пат со потесна разлика. Исто така, Сенатот минатиот месец поддржа посебна, но слична резолуција со процедурално гласање, откако седум претходни обиди беа неуспешни.

Според Уставот на САД, само Конгресот има овластување да објави војна. Со овие резолуции, демократите сакаат да ја потврдат авторитетот на законодавната власт во ова прашање против извршната власт претставена од Доналд Трамп.

Иако законот му дозволува на претседателот да започне воени операции за да одговори на непосредна закана, тој сепак е должен да добие одобрение од Конгресот во рок од 60 дена.

Сепак, на почетокот на мај, Доналд Трамп го прескокна тој рок тврдејќи дека конфликтот, кој започна на 28 февруари со воздушни напади на САД и Израел, е завршен благодарение на важечко примирје. Демократите го оспоруваат тој аргумент, истакнувајќи дека американските сили сè уште се распоредени на терен за да ја спроведат блокадата на иранските пристаништа.