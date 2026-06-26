Не постои доктрина наречена екстремизам

Тимоти Снајдер

Кога тираните зборуваат за екстремисти, тие само мислат на луѓе кои не се дел од мејнстримот – бидејќи самите тирани го дефинираат тој мејнстрим во тој конкретен момент. Современите авторитарни режими користат закони за екстремизам за да ги казнат оние кои ги критикуваат нивните политики

Американскиот историчар Тимоти Снајдер во 2017 година објави една куса книга „За тиранијата“ во која ги искористи најтемните моменти во историјата на дваесеттиот век, од нацизмот до комунизмот, за да претстави дваесет лекции за отпорот на современиот авторитаризам. Тие беа напишани пред првото претседателство на Доналд Трамп и оттогаш се користат во САД и низ целиот свет. Снајдер е професор по историја на Универзитетот Јеил и е специјализиран за историјата на Централна и Источна Европа, Советскиот Сојуз и холокаустот.

Оваа книга сега, кога Трамп е повторно во Белата куќа и кога бројот на авторитарните лидери низ западната демократија се зголемува, станува сѐ позначајна. Всушност, таа се претвора во манифест на слободумниот свет за борба против „лидерите“ кои го претставуваат народот, а сите други се помалку вредни, па дури и непријатели.

„Независен“ во фељтон пренесува делови од оваа книга-прирачник. Ова возбудливо четиво со историски реминисценции ја нагласува важноста да се биде активен, свесен и посветен учесник во јавниот живот и отпорот кон авторитарните тенденции.

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17 Слушајте ги опасните зборови

Бидете внимателни на употребата на зборовите екстремизам и тероризам. Бидете свесни за фаталните поими за вонредна состојба и исклучок. Бидете лути поради предавничката употреба на патриотскиот речник.

Најинтелигентниот од нацистите, правниот теоретичар Карл Шмит, на јасен јазик ја објасни суштината на фашистичкото управување. Начинот да се уништат сите правила, објасни тој, бил да се фокусира на идејата за исклучок. Нацистичкиот лидер ги надмудри своите противници со тоа што создаде општо убедување дека сегашниот момент е исклучителен, а потоа ја трансформира таа состојба на исклучок во трајна вонредна состојба. Граѓаните потоа ја менуваат вистинската слобода за лажна безбедност.

Кога политичарите денес се повикуваат на тероризам, тие, се разбира, зборуваат за вистинска опасност. Но, кога се обидуваат да нè обучат да се откажеме од слободата во име на безбедноста, треба да бидеме внимателни. Не постои неопходен компромис помеѓу двете. Понекогаш навистина добиваме едно со губење на другото, а понекогаш не. Луѓето кои ве уверуваат дека можете да добиете безбедност само по цена на слободата обично сакаат да ви ги одземат и двете.

Секако можете да ја отстапите слободата без да станете побезбедни. Чувството на потчинување на авторитетот може да биде утешно, но не е исто што и вистинска безбедност. Слично на тоа, стекнувањето малку слобода може да биде вознемирувачко, но оваа моментална вознемиреност не е опасна. Лесно е да се замислат ситуации каде што жртвуваме и слобода и безбедност истовремено: кога влегуваме во злоупотребувачка врска или гласаме за фашист. Слично на тоа, не е премногу тешко да се замислат избори што ја зголемуваат и слободата и безбедноста, како напуштање на злоупотребувачка врска или емигрирање од фашистичка држава. Работа на владата е да ја зголеми и слободата и безбедноста.

Екстремизмот секако звучи лошо, а владите честопати се обидуваат да го направат да звучи полошо со користење на зборот тероризам во истата реченица. Но, зборот има малку значење. Не постои доктрина наречена екстремизам. Кога тираните зборуваат за екстремисти, тие само мислат на луѓе кои не се дел од мејнстримот – бидејќи самите тирани го дефинираат тој мејнстрим во тој конкретен момент. Дисидентите од дваесеттиот век, без разлика дали се спротивставувале на фашизмот или на комунизмот, биле нарекувани екстремисти. Современите авторитарни режими, како што е Русија, користат закони за екстремизам за да ги казнат оние кои ги критикуваат нивните политики. На овој начин, поимот екстремизам почнува да значи практично сè освен она што е, всушност, екстремно: тиранија.

18 Бидете смирени кога ќе дојде незамисливото

Модерната тиранија е управување со теророт. Кога ќе се случи терористичкиот напад, запомнете дека авторитарците ги искористуваат ваквите настани за да ја консолидираат власта. Ненадејната катастрофа што бара крај на контролата и рамнотежата, распуштање на опозициските партии, суспендирање на слободата на изразување, правото на фер судење и така натаму, е најстариот трик во букварот на Хитлер. Не наседнувајте на тоа.

Пожарот во Рајхстагот беше моментот кога владата на Хитлер, која дојде на власт главно преку демократски средства, стана заканувачки постојан нацистички режим. Тоа е архетип на управување со теророт.

На 27 февруари 1933 година, околу 21 часот, зградата во која се наоѓаше германскиот парламент, Рајхстагот, почна да гори. Кој го запали пожарот таа ноќ во Берлин? Не знаеме, и тоа навистина не е важно. Она што е важно е дека овој спектакуларен чин на терор ја иницираше политиката на вонредна состојба. Гледајќи со задоволство во пламенот таа ноќ, Хитлер рече: „Овој пожар е само почеток“. Без разлика дали нацистите го запалиле пожарот или не, Хитлер ја видел политичката можност: „Сега нема да има милост. Секој што ќе ни застане на патот ќе биде погубен“. Следниот ден, со декрет беа суспендирани основните права на сите германски граѓани, дозволувајќи им да бидат „превентивно притворени“ од страна на полицијата. Врз основа на тврдењето на Хитлер дека пожарот е дело на непријателите на Германија, Нацистичката партија извојува убедлива победа на парламентарните избори на 5 март. Полицијата и нацистичките паравоени сили почнаа да ги собираат членовите на левичарските политички партии и да ги сместуваат во импровизирани концентрациони логори. На 23 март, новиот парламент донесе „овластувачки закон“, кој му дозволи на Хитлер да владее со декрет. Потоа Германија остана во вонредна состојба во следните дванаесет години, сè до крајот на Втората светска војна. Хитлер употреби чин на терор, настан со ограничено суштинско значење, за да воспостави режим на терор што уби милиони луѓе и го промени светот.

Денешните авторитарци се исто така менаџери на терор, и ако ништо друго, тие се многу покреативни. Размислете за сегашниот руски режим, толку почитуван од претседателот Трамп. Владимир Путин не само што дојде на власт во инцидент што впечатливо личеше на пожарот во Рајхстагот, туку потоа употреби серија терористички напади – вистински, сомнителни и лажни – за да ги отстрани пречките за целосна власт во Русија и да ги нападне демократските соседи.

Кога Путин беше назначен за премиер од неуспешниот Борис Елцин во август 1999 година, тој беше непознат со безначаен рејтинг на одобрување. Следниот месец, серија згради беа бомбардирани во руските градови, очигледно од страна на руската тајна државна полиција. Нејзините службеници беа уапсени од нивните колеги со докази за нивната вина; во друг случај, претседателот на рускиот парламент објави експлозија неколку дена пред да се случи. Сепак, Путин објави војна за одмазда против муслиманското население на Русија во Чеченија, ветувајќи дека ќе ги гони наводните сторители и „ќе ги срамни во ѓубрето“.

Руската нација се обедини; рејтингот на Путин скокна; следниот март тој победи на претседателските избори. Во 2002 година, откако руските безбедносни сили убија десетици руски цивили додека сузбиваа вистински терористички напад во московски театар, Путин ја искористи можноста да ја преземе контролата врз приватната телевизија. Откако едно училиште во Беслан беше опсадено од терористи во 2004 година (во чудни околности што укажуваа на провокација), Путин ја укина позицијата на избраните регионални гувернери. Така, доаѓањето на Путин на власт и неговата елиминација на две главни институции – приватната телевизија и избраните регионални гувернери – беа овозможени од управувањето со вистински, лажен и сомнителен тероризам.

Откако Путин се врати на претседателската функција во 2012 година, Русија воведе управување со теророт во својата надворешна политика. Во инвазијата на Украина во 2014 година, Русија ги трансформираше единиците на својата редовна армија во терористичка сила, отстранувајќи ги ознаките од униформите и негирајќи ја сета одговорност за ужасните страдања што ги нанесоа. Во кампањата за регионот Донбас во југоисточна Украина, Русија распореди чеченски нерегуларни единици и испрати единици од својата редовна армија со седиште во муслимански региони за да се приклучат на инвазијата. Русија, исто така, се обиде (но не успеа) да ги хакира украинските претседателски избори во 2014 година.

Во април 2015 година, руските хакери го презедоа преносот на француска телевизиска станица, се преправаа дека се ИСИС, а потоа емитуваа материјал дизајниран да ја тероризира Франција. Русија се преправаше дека е „киберкалифат“ за Французите да се плашат од терор повеќе отколку што веќе се плашеа. Целта веројатно беше да се насочат гласачите кон крајно десничарскиот Национален фронт, партија финансиски поддржана од Русија. Откако 130 лица беа убиени, а 368 повредени во терористичкиот напад врз Париз во ноември 2015 година, основачот на тинк-тенк близок до Кремљ се радуваше што тероризмот ќе ја насочи Европа кон фашизмот и Русија. Со други зборови, се сметаше дека и лажниот и вистинскиот исламски тероризам во Западна Европа се во руски интерес.

На почетокот на 2016 година, Русија создаде момент на лажен терор во Германија. Додека бомбардираше сириски цивили и со тоа ги протера муслиманските бегалци во Европа, Русија искористи семејна драма за да им објасни на Германците дека муслиманите се силувачи на деца. Целта, повторно, се чини дека била да се дестабилизира демократскиот систем и да се промовираат партиите на екстремната десница.

Претходниот септември, германската влада објави дека ќе прифати половина милион бегалци од војната во Сирија. Русија потоа започна кампања на бомбардирање во Сирија, насочена кон цивили. Откако ги обезбеди бегалците, Русија потоа го достави и наративот. Во јануари 2016 година, руските медиуми раширија приказна дека девојка од руско потекло во Германија, која моментално исчезнала, била сериски силувана од муслимански имигранти. Со сомнителна брзина, десничарските организации во Германија организираа протести против владата. Кога локалната полиција го информираше населението дека не се случило такво силување, руските медиуми ги обвинија за прикривање. Дури и руските дипломати се придружија на спектаклот.

Кога американскиот претседател и неговиот советник за национална безбедност зборуваат за борба против тероризмот заедно со Русија, она што тие му го предлагаат на американскиот народ е управување со теророт: експлоатација на реални, сомнителни и симулирани терористички напади за уривање на демократијата. Рускиот резиме на првиот телефонски повик меѓу претседателот Трамп и Владимир Путин е значајно: Двајцата мажи „го делеа мислењето дека е потребно да се здружат силите против заедничкиот непријател број еден: меѓународниот тероризам и екстремизмот“.

За тираните, лекцијата од пожарот во Рајхстагот е дека еден момент на шок овозможува вечност на покорност. За нас, лекцијата е дека нашиот природен страв и тага не смеат да овозможат уништување на нашите институции. Храброста не значи да не се плашиме или да не тагуваме. Тоа значи веднаш да го препознаеме и да се спротивставиме на управувањето со теророт, од моментот на нападот, токму кога се чини дека е најтешко да се стори тоа.

Џејмс Медисон убаво ја истакна поентата дека тиранијата се јавува „во некоја поволна вонредна состојба“. По пожарот во Рајхстагот, Хана Арент напиша дека „веќе не мислев дека некој може едноставно да биде набљудувач“. (Продолжува)