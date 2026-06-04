Трамп најави учество на Самитот на Г-7 во Франција

Американскиот претседател, Доналд Трамп, најави дека ќе присуствува на Самитот на Г-7 што од 15 до 17 овој месец ќе се одржува во Франција.

Трамп преку својата платформа „Truth Social“ соопшти дека во Франција ќе отпатува веднаш по настанот на 14 јуни во Белата куќа, огранизиран по повод неговиот 80-ти роденден на кој, како што најави, ќе бидат организирани и професионални ММА борби.

Самитот на групата Г-7 годинава ќе се одржи во бањското летувалиште Евијан-ле-Бен на Женевското Езеро, а на него ќе учествуваат лидерите на САД, Германија, Франција, Обединетото Кралство, Италија, Канада и Јапонија, како и претставници на Европската унија.

Минатогодишниот самит на Г-7 се одржа во Канада.