Унгарија и Украина постигнаа договор за правата на унгарското малцинство

Унгарија и Украина постигнаа договор за правата на етничките Унгарци во Украина, што би можело да придонесе за напредок на Киев во процесот на пристапување кон Европската Унија.

Унгарскиот премиер, Петер Маѓар, соопшти дека договорот е резултат на тринеделни преговори што ќе ги зајакне образовните, јазичните, културните и политичките права на повеќе од сто илјади етнички Унгарци кои живеат во украинската област Транскарпатија.

„За само три недели го постигнавме она што Виктор Орбан и неговата влада не успеаја да го постигнат за десет години“, напиша Маѓар на социјалните мрежи.

Тој додаде дека Украина се обврзала законски да ги спроведе договорените измени и да ги вклучи во акциски план доставен до Европската Унија.

Односите меѓу двете соседни земји се влошија за време на владеењето на Орбан, кој често блокираше иницијативи на ЕУ за поддршка на Украина.

Маѓар изјави дека очекува спорот околу малцинските права брзо да биде надминат и ја изрази подготвеноста за средба со украинскиот претседател, Володимир Зеленски.

Сепак, и покрај постигнатиот договор, тој нагласи дека Унгарија и натаму се противи на забрзано членство на Украина во ЕУ. Според него, Будимпешта би го поддржала украинското членство доколку Киев ги исполни сите преговарачки поглавја во следните 10 до 15 години и доколку таквата одлука добие поддршка на правно обврзувачки референдум.