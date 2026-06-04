Северна Кореја покажа таен нуклеарен објект. Ким нареди големо проширување на арсеналот

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун повика на „експоненцијално“ проширување на атомскиот арсенал на земјата за време на посетата на нова фабрика за производство на нуклеарен материјал, објави државната медиумска агенција КЦНА.

Ким рече дека производствениот капацитет за материјал за нуклеарно оружје се зголемил повеќе од двојно во последните пет години и им нареди на службениците дополнително да го зголемат производството за да се постигнат долгорочните стратешки цели.

За време на посетата, тој беше информиран за новите производствени процеси што вклучуваат понапредна технологија, а беа разгледани и сегашните производствени цели и идните планови, објави КЦНА.

🇰🇵 Kim Jong Un Orders Massive Nuclear Build Up North Korean leader Kim Jong Un says plans to expand the country’s nuclear forces have now been finalized, signaling an “exponential” increase in Pyongyang’s nuclear capabilities. Source: NK News pic.twitter.com/mV4XY1Lr1R — Defence Index (@Defence_Index) June 4, 2026

Фотографиите објавени од државните медиуми го покажаа Ким како оди меѓу редови опрема во облик на цилиндар во објектот, што според некои аналитичари би можело да укажува дека локацијата е во главниот нуклеарен комплекс на земјата во Јонгбјон.

„Ова е историски настан“

Ким рече дека проширувањето е неопходно со оглед на она што тој го нарече влошување на безбедносните закани и долгорочен конфликт со „најжестоките непријатели“ и ја потврди политиката на земјата за зголемување на нуклеарното одвраќање.

KCNA објави дека истиот ден се одржал клучен консултативен состанок за зајакнување на нуклеарните сили, каде што Ким ги изложил насоките за забрзување и на квалитативното и на квантитативното проширување на нуклеарниот арсенал на Северна Кореја. Земјата го утврдила редоследот и заштитните мерки за спроведување на „амбициозен иден план дизајниран да ги зајакне нуклеарните сили на нашата земја со експоненцијална брзина“, го цитира KCNA Ким.

„Ова е историски настан што постави епохална пресвртница во брзото подобрување на нашите нуклеарни капацитети“, додаде тој.

Откриен е нуклеарен објект

Нуклеарниот објект што го откри Северна Кореја бил објект за збогатување на ураниум, изјави функционер од Здружениот штаб на Јужна Кореја на брифинг во Сеул. Аналитичарите рекоа дека посетата на Ким се чини дека имала за цел зајакнување на преговарачката позиција на Северна Кореја пред потенцијален дипломатски ангажман, а воедно го оправда забрзувањето на нејзината нуклеарна програма.

Со оглед на тоа што иранските залихи од збогатен ураниум се клучна пречка во тековните преговори меѓу Иран и САД, се чини дека Пјонгјанг „намерно се фали“ со своите растечки нуклеарни капацитети за да сигнализира дека денуклеаризацијата не е предмет на преговори со Вашингтон, забележува Јанг Му-џин, поранешен претседател на Универзитетот за севернокорејски студии.

Пјонгјанг се повлече од Договорот за неширење на нуклеарно оружје во 1993 година и оттогаш спроведе шест нуклеарни тестови, како и десетици тестови на балистички ракети, од кои некои експерти велат дека би можеле да стигнат до САД.

Осум ракетни тестови

Оваа воена програма ја подложи Северна Кореја на тешки санкции од страна на САД. Пркосејќи на притисокот од САД и нивните сојузници, Пјонгјанг во 2022 година прогласи дека нејзиниот статус како нуклеарна сила е „неповратен“. Земјата го смета својот нуклеарен арсенал, проценет на неколку десетици боеви глави, за животно осигурување од каков било обид за инвазија на нејзина територија или соборување на нејзиниот режим.

Северна Кореја спроведе осум ракетни тестови оваа година, што аналитичарите велат дека би можеле да ги одразат напорите на Пјонгјанг да ја искористи ерозијата на меѓународните норми за да го зајакне својот нуклеарен статус.