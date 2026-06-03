Поранешниот германски канцелар е во Русија. Кремљ: Ја поздравуваме неговата посета

03/06/2026 17:52

Кремљ потврди дека поранешниот германски канцелар Герхард Шредер е во посета на Русија, објавија денес руските државни новински агенции. Државните медиуми претходно објавија дека Шредер е забележан во Москва.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Русија ја поздравува неговата посета.

Рускиот претседател Владимир Путин претходно сугерираше дека Шредер би можел да ја претставува Европа во сите идни разговори со Москва за безбедноста на континентот, предлог што го отфрлија европските влади.

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