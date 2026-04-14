Актерка ја обвини Кети Пери за сексуален напад , таа негира

Актерката Руби Роуз ја обвини поп-ѕвездата Кети Пери за сексуален напад, кој наводно се случил пред неколку години во ноќен клуб во Мелбурн. Ѕвездата од серијата „Портокаловата е новата црна“ ги изнесе своите тврдења во серија објави на социјалната мрежа Threads, а подоцна потврди дека го пријавила целиот случај во полиција.

Претставникот на пејачката Кети Пери се огласи за обвинувањата за сексуална злоупотреба што ги поднесе актерката против неа. Преку својот тим, Пери жестоко ги негира сите обвинувања, нарекувајќи ги опасни и безобѕирни лаги.

Сè започна со објава за Џастин Бибер

Сè започна кога Роуз реагираше на објава за Кети Пери, која го исмеа настапот на Џастин Бибер на Коачела. Роуз накратко напиша на платформата Threads: „Кети Пери сексуално ме нападна во ноќниот клуб Spice Market во Мелбурн. Кого го интересира што мисли таа.“

Потоа таа го разјасни своето обвинение. „После тоа, повратив врз неа. Веќе ја раскажав приказната јавно, но ја претворив во „смешна пијана анегдота“ бидејќи не знаев како поинаку да се справам со тоа. Подоцна се согласи да ми помогне да добијам американска виза, па молчев. Но, ви кажав дека таа не е добра личност. Наместо тоа, сите ме нападнаа“, додаде таа.

Детален опис на наводниот напад

Кога еден корисник на шега коментираше „таа бакна девојка, а тебе не ти се допадна?“, алудирајќи на познатиот хит на Кети Пери „I Kissed a Girl“, Роуз одговори со детален опис на наводниот инцидент.

„Таа не ме бакна. Ме виде како „одмарам“ во скутот на мојата најдобра пријателка за да ја избегне, се наведна, ја повлече мојата долна облека настрана и ја триеше нејзината одвратна вагина од моето лице сè додека не ги отворив очите широко и не повратив врз неа“, напиша Роуз.

Одење во полиција

Друг корисник ја потсети на нејзината јавна расправија со Пери во 2017 година и праша зошто не го пријавила инцидентот во полиција. Актерката првично одговори дека не е заинтересирана да поднесе обвиненија, „особено затоа што дури и не поднела обвиненија за повеќекратни силувања од возрасни мажи“.

Таа тврдеше дека Пери нема да ја тужи „затоа што се случило, имам фотографии и било јавно и повеќе луѓе сведочеле“. Таа исто така спомена „силна психолошка манипулација“ од страна на пејачката.

Сепак, Роуз подоцна објави дека се предомислила. „Денес одам во полициската станица за да видам дали некое од моите искуства може да се истражи. Претпоставувам дека рокот на застарување е истечен, но тоа е уште една причина повеќе да се обидам“, објави таа, додавајќи дека сака да им се заблагодари на сите жени кои јавно проговориле за сексуалниот напад.

Неколку часа подоцна, таа објави: „Јас го направив тоа“, потврдувајќи дека ја напуштила полициската станица.

Тимот на Кети Пери одговара

Претставник на Кети Пери испрати соопштение до Just Jared во кое ги негира обвинувањата. „Тврдењата што Руби Роуз ги изнесува на социјалните медиуми за Кети Пери не се само категорично лажни, туку се и опасни, бездушни лаги“, се вели во соопштението. „Госпоѓа Роуз е веќе добро позната по тоа што изнесува сериозни обвинувања на социјалните медиуми против разни поединци, кои постојано ги негираат именуваните лица“, се додава во соопштението.