Академијата го осуди инцидентот со Тејана Тејлор: „Ова однесување е неприфатливо“

Лос Анџелес – Академијата за филмски уметности и науки јавно го осуди инцидентот што се случи на доделувањето на Оскарите на 15 март, кога обезбедување ја турна актерката Тејана Тејлор додека се обидуваше да се качи на сцената откако нејзиниот филм „Една битка по друга“ ја освои наградата за најдобар филм. Организацијата зад Оскарите изрази жалење за непријатностите што ги доживеа актерката.

Реакции од Академијата и компанијата за обезбедување

„Бевме крајно вознемирени кога дознавме за искуството што Тејана Тејлор го имаше на крајот од синоќешната церемонија на доделувањето на Оскарите“, соопшти Академијата во соопштение за Variety. „Работевме со Тејана во текот на изминатите неколку месеци за време на сезоната на доделување награди и таа се покажа како извонреден, одговорен, љубезен и целосно посветен соработник“.

Академијата ја презеде одговорноста за инцидентот. „Иако инцидентот се случи со надворешна компанија за обезбедување, SIS, искуството на секој гостин е наша одговорност. Им ставивме јасно до знаење дека ова однесување е неприфатливо“, рекоа тие. „Сакаме да ѝ се заблагодариме на Тејана за нејзиното исклучително достоинство и преземаме соодветни чекори за да се осигураме дека ова нема да се случи повторно.“

Компанијата за обезбедување „Securety Industry Specialists, Inc.“ (SIS) исто така издаде соопштение, потврдувајќи дека имало „кратка интеракција помеѓу г-ѓа Тејлор и член на нашиот безбедносен тим“.

„Нашиот персонал работеше на управување со толпата и обезбедување на безбедноста на сите гости. За време на оваа интеракција, имаше случаен контакт и жалиме што ситуацијата ескалираше. Ова не е професионалниот стандард што го очекуваме од нашиот тим и го решивме прашањето интерно за да се осигураме дека ова нема да се случи повторно“, се вели во соопштението.