АфД држи конгрес во Ерфурт, градот е под опсада на демонстранти

Полицијата за немири се судри со противниците на крајно десничарската партија Алтернатива за Германија (АфД) на улиците на Ерфурт во Германија, каде што илјадници се собраа за да блокираат патишта и да ги спречат делегатите на АфД да присуствуваат на двегодишната национална конференција на партијата за избор на нејзино раководство.

Полицијата објави дека 20.000 демонстранти протестираат во источниот град, каде што се очекува Алис Вајдел и Тино Хрупала да бидат реизбрани за ко-лидери на партијата во пресрет на клучните регионални избори на кои АфД би можела да ја освои власта на покраинско ниво за прв пат.

Демонстрантите, предводени од алијансата „Отпор“, организираа блокади со седење во центарот на градот во обид да ги спречат приближно 600-те делегати на АфД да стигнат до местото на конференцијата.

Илјадници полицајци беа распоредени во градот, а некои беа снимени со палки врз демонстрантите кои трчаа кон нив, додека други беа снимени на камера како се борат да ги задржат толпите демонстранти.

Сепак, портпарол на полицијата изјави за „Цајт“ дека демонстрациите биле „претежно мирни“, додавајќи дека досега се евидентирани нешто помалку од 100 прекршоци, од кои многу се материјална штета со графити.

И покрај напорите на демонстрантите да предизвикаат нарушување, портпарол на АфД им рече на новинарите дека 540 делегати успеале да стигнат до конференцискиот центар пред 5 часот наутро и дека нивниот конгрес започнал на време.

Одлуката на АфД да ја одржи својата конференција на стогодишнината од конференцијата на нацистичката партија во блискиот Вајмар, каде што Адолф Хитлер го откри движењето Хитлерова младина и го воведе поздравот „Хајл Хитлер“, предизвика гнев во Германија.

Историчарите и политичарите велат дека времето на конференцијата е намерна провокација, што АфД го негираше, опишувајќи ги своите критичари како „очигледно заинтересирани само за компулсивно вооружување на историјата“.

Противниците на АфД ја обвинуваат партијата за промовирање расистички и антимуслимански политики и се лути на политичарите на АфД кои ги потценуваат нацистичките злосторства.

Меѓу демонстрантите во Ерфурт беа и федералниот министер за животна средина, Карстен Шнајдер, и министерот за внатрешни работи на Тирингија, Георг Мајер, кои се собраа на вториот демонстративен марш организиран од алијансата „Заедно стоиме“, каде што „Бабите против десницата“ мавтаа со рачно изработени транспаренти.

„Важно е да се испрати сигнал против поместувањето кон десно“, изјави една од демонстрантите, Лене Круг, 19, од Гера, источно од Ерфурт, за новинарите на Франс прес. „АфД е антидемократска партија која шири омраза“.

Друг демонстрант, кој беше меѓу групата што се залепи за трамвајските пруги на градскиот плоштад, изјави за АфП: „1933 до 1945 година никогаш повеќе не смее да се случи“, осврнувајќи се на периодот кога нацистите беа на власт.

Во својот воведен говор, Хрупала ги обвини демонстрантите дека протестираат „против демократското донесување одлуки“. Тој рече: „Тие веруваат дека имаат монопол врз демократијата. На овие демонстранти им велам: оваа демократија е исто толку наша демократија колку што е и ваша“.

Одржувањето партиски конференции е „загарантирано право“, додаде тој, според „Цајт“. „Овие проблематични луѓе се последната линија на одбрана за нашиот политички натпревар“.

Потоа ги повика своите поддржувачи да ѝ помогнат на неговата партија да освои апсолутно мнозинство на изборите во покраината Саксонија-Анхалт. „Тоа би испратило вистински сигнал до оние што ја мразат демократијата и кои сакаа да ја спречат нашата партиска конференција“, рече тој.

Опишувајќи го своето двојно лидерство со Вајдел како „успешно дуо какво што ретко видела германската политика“, тој додаде: „Ние се залагаме за единство, а не за поделба“. (Според агенциите)