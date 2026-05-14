Ѝ ветиле дека ќе ја вработат во некоја од државните институции – скопјанка измамена за над 150.000 денари

14/05/2026 15:42

Вчера во 17:00 часот во СВР Скопје, 47-годишна жена од Скопје пријавила дека во периодот од 04.05.2026 до 06.05.2026 таа и нејзиниот татко биле измамени од две лица за 152.000 денари.

Како што се наведува во полицискиот билтен и според пријавеното, таа преку социјална мрежа и телефонски стапила во контакт со едно женско лице и едно машко лице, кои биле и дома кај неа и ветиле дека ќе ја вработат во некоја од државните институции, за што во неколку наврати оштетените им дале пари.

Но, бидејќи 47-годишната жена не добила вработување, случајот го пријавила во полиција.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

