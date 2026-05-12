Починато петмесечно бебе донесено на клиника во Скопје

Рано утрово, петмесечно бебе било донесено без знаци на живот на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Случајот во полицијата бил пријавен од страна на медицинскиот персонал на клиниката.

Според официјалните информации од СВР Скопје, настанот е пријавен на 12.05.2026 година во 06:05 часот. Таткото на бебето го пронашол своето дете починато во нивниот семеен дом, на подрачјето на општината Чучер-Сандево, околу 05:30 часот наутро. Веднаш по пронаоѓањето, тој се упатил кон клиниката за да побара помош.

Бебето било предвремено родено, а дежурните лекари само констатирале смрт.

Министерството за внатрешни работи соопшти дека полициски службеници преземаат соодветни мерки и активности за целосно расчистување на случајот и утврдување на причините за смртта.