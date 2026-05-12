Уапсени тројца што планирале платено убиство

12/05/2026 11:43
Тројца од кои двајца Срби и Македонец се уапсени во полициска акција во Скопје под сомнение дека планирале нарачано убиство. Познати сеиницијалите на  српскиот државјанин С. М. (42) кој бил главен во подготвување на платеното убиство во Скопје. Пронајден е и приведен во заедничка координирана акција на македонската и српската полиција, а неговото лоцирање е резултат на долготрајна оперативна размена на информации помеѓу Службата за сузбивање на криминалот (УКП) на Србија и македонското МВР, соопштија од српската полиција.

Осомничениот бил пронајден во „засолниште“ во главниот град, каде полицијата при рација открила арсенал оружје и специфична тактичка опрема. Меѓу запленетите предмети се пиштол марка „CZ“ со целосна рамка, воен нож, како и црна тактичка униформа. Истрагата потврди дека С. М. ја преминал границата нелегално, а кај него била пронајдена и српска лична карта на друго лице, која ја користел за лажен идентитет.

Од македонската полиција велат дека дојавата дошла од АНБ, а акцијата ја водел обвинител од организиарн криминал.

„По добиени судски наредби извршени се претреси на неколку локации во Скопје, при што се пронајдени дрога, пари и мобилни телефони, а лишени се од слобода три лица, од кои двајца српски државјани и еден македонски државјанин. По документирање на случајот, ќе бидат поднесени соодветни поднесоци“, соопштуваат од МВР

Оперативните сознанија укажуваат дека станува збор за организирана криминална група која во Скопје имала конкретна задача – да изврши ликвидација. Истражните органи работат на идентификување на потенцијалната цел, како и на лицата кои му пружиле логистичка поддршка на осомничениот за време на неговиот престој во Македонија.

