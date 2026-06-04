Прегазено дете во Бутел – жителите излегуваат на протести поради безобзирните возачи

Дете вчера било прегазено кај Радишани, во општина Бутел.

Полицијата со детали за сообраќајната несреќа во Бутел во која беше прегазен малолетник. Инцидентот се случил завчера попладне.

– На 02.06.2026 во 15:30 часот во СВР Скопје било пријавено дека на ул.,,Бутелска“ во Скопје, товарно возило „фиат дукато“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Р.Р.(31) од Скопје, удрило во 17-годишен пешак од Скопје. Во несреќата со телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во ЈЗУ „Св.Наум Охридски“ Скопје, соопштија од МВР за Скопје Инфо.

Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје.

Возачите реагираа за застој во овој дел од Скопје, по што на социјалните мрежи очевидци споделија дека станува збор за сообраќајна несреќа.

– (За)вчера на автобуска станица згазиле дете (на тротоар), некој батка возел со комбе и се качил на тротоарот (спроти Кувертира) и го изгазил. Не знам со какви последици е, ама овие два дена има протести. Меѓу другото, гледам дека само таму уште веднаш се исцртани линии на коловозот само на тоа место, можеби за фотографирање? – споделува една скопјанка.

Жители на населбите Расадник и Бутел преку социјалните мрежи повикаа на протест по неодамнешниот сообраќаен инцидент во кој беше прегазено дете на улицата „Бутелска“, во близина на Расадник.

Граѓаните бараат итни мерки за подобрување на безбедноста во сообраќајот, посебно во деловите каде што секојдневно се движат деца и пешаци. Во повикот за протест се наведува дека е неопходно надлежните институции да обезбедат основни услови за безбедно движење на пешаците и да преземат активности против несовесното возење.

„Нашите деца не се статистика“, „Забавете! Тука се нашите деца!“ и „Безбедност, не луксуз!“ се дел од пораките што ќе бидат испратени од протестот.

Организаторите најавуваат дека протестите ќе продолжат секој ден сѐ додека, како што велат, не добијат конкретен одговор и решение од надлежните институции. Воедно, тие упатуваат апел до Град Скопје, Министерството за внатрешни работи и Општина Бутел да реагираат навремено и да преземат мерки за спречување на нови несреќи.

Граѓаните порачуваат дека безбедноста на децата и пешаците мора да биде приоритет и дека е потребна итна акција пред да се случат нови трагедии.