Тројца Македонци лепеле налепници со кирилично писмо, по хрватски знаци – полицијата ги уапси

Полицијата ги пронајде и уапси младите мажи кои предизвикаа низа штети со налепниците.

По претходно добиени пријави, полициски службеници од граничната полициска станица Груда утврдија дека налепници со различни големини напишани на кирилица биле залепени на сообраќајни знаци, насоки, корпи за отпадоци и информативна табла во областа Цавтат до таа мера што ја изгубиле својата намена.

Истиот ден откако полицијата ја примила пријавата, пронајдени се двајца државјани на Северна Македонија, додека третиот осомничен е пронајден следниот ден, во сабота, на аеродромот.

Станува збор за млади мажи на возраст од 23, 25 и 26 години кои имаат дозвола за престој во Хрватска, кои биле донесени во полициските простории за кривична истрага, по што биле предадени на притворската единица, со кривична пријава за гореспоменатото кривично дело.