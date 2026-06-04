Гостиварка „дивеела“ во домот: Го натепала сопругот, му го скршила телефонот и дел од покуќнината

04/06/2026 12:41

Полициски службеници од ОВР Гостивар вчера околу 12:40 часот лишиле од слобода 40-годишна жена од гостиварско село.

-Полицијата постапи по претходна пријава од нејзиниот 52-годишен сопруг дека околу 07:30 часот, по кратка расправија во семејната куќа, физички го нападнала, при што искршила дел од покуќнината и му го оштетила мобилниот телефон, информираат од СВР Тетово.

По целосно документирање на случајот, ќе следува соодветна пријава.

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